Eşya indirdiği kamyonet hareket edince altında kalarak ağır yaralandı

SARIYER, İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de, yokuşa park ettiği kamyonetten eşya indiren sürücü, kendiliğinden hareket eden kamyonetin altında kalarak ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sırrı G, Zekeriyaköy Mahallesi'ndeki lüks bir sitenin bahçesinde ev eşyası yüklü 34 KD 7885 plakalı kamyonetini yokuşa park etti.

Sırrı G'nin, kasasından eşyaları indirdiği kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle yokuş aşağı hareket etmeye başladı. Sırrı G, bu sırada kamyonetin altında kalırken araç peyzaj duvarına çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, bir ayağı kamyonet tekerleğinin altında kalan ve hareketsiz duran Sırrı G'ye ilk müdahaleyi yaptı, başındaki kanamayı sargı bezleri ile durdurdu.

İtfaiye ekipleri ise peyzaj duvarından düşme riski olan kamyoneti hava yastıkları ve krikolarla kaldırdı. Yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından Sırrı G, aracın altından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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