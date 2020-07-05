Esvatini Krallığı kabinesi Kovid-19 şüphesiyle karantinaya girdi
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Esvatini Krallığı kabinesi Kovid-19 şüphesiyle karantinaya girdi

Güney Afrika ülkesi Esvatini Krallığı'nda, Kamu İşleri ve Ulaştırma Bakanı Ndlaluhlaza Ndwandwe'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması üzerine tüm kabine üyeleri evlerinde karantinaya alındı.

Esvatini Krallığı kabinesi Kovid-19 şüphesiyle karantinaya girdi
05.07.2020 16:39 | Son Güncelleme: 05.07.2020 16:57

Güney Afrika ülkesi Esvatini Krallığı'nda, Kamu İşleri ve Ulaştırma Bakanı Ndlaluhlaza Ndwandwe'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması üzerine tüm kabine üyeleri evlerinde karantinaya alındı.

Hükümet Sözcüsü Sabelo Dlamini, yaptığı açıklamada, Kamu İşleri ve Ulaştırma Bakanı Ndwandwe'ye yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla 20 üyelik kabinenin karantinaya girdiğini belirtti.

Dlamini, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek tüm kabine üyelerinin bu süreçte evden çalışacağını söyledi.

Ülkede şimdiye kadar 984 Kovid-19 vakası görülürken, 13 kişi hayatını kaybetti.

1968'de İngiltere'den bağımsızlığını kazanan Esvatini Krallığı, mutlak monarşi ile yönetiliyor.

Kral ve Ana Kraliçe tarafından müştereken yönetilen ülkede, Başbakan, Millet Meclisi üyeleri arasından Kral ve Ana Kraliçe tarafından seçiliyor.

Kabine üyeleri ise Başbakan tarafından öneriliyor, Kral ve Ana Kraliçe tarafından atanıyor.

Kaynak: AA

Manşet

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