Esvatini'de hükümet, şiddet olaylarını bastırmak üzere orduyu göreve çağırdı
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Esvatini'de hükümet, şiddet olaylarını bastırmak üzere orduyu göreve çağırdı

Esvatini'de hükümet, şiddet olaylarını bastırmak üzere orduyu göreve çağırdı
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Demokrasi yanlısı gösterilerin şiddet eylemlerine dönüştüğü Güney Afrika ülkesi Esvatini'de hükümet asayişi sağlamak üzere orduyu göreve çağırdı.

Demokrasi yanlısı gösterilerin şiddet eylemlerine dönüştüğü Güney Afrika ülkesi Esvatini'de hükümet asayişi sağlamak üzere orduyu göreve çağırdı.

Başbakan Vekili Themba Masuku tarafından yapılan açıklamada, hükümetin orduyu, günlerdir devam eden gösterilere karşı düzeni sağlamaya davet ettiği bildirildi.

Masuku, hükümetin protesto hakkını savunmasına rağmen insanlara ve mülklerine yönelik saldırılara göz yumamayacağını belirtti.

Göstericilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini de ihlal ettiğini vurgulayan Masuku, şunları kaydetti:

"Kritik ulusal altyapıyı korumak ve Kovid-19 tedbirlerini uygulamak için orduyu göreve çağırmak zorunda kaldık. Fakat bu bir sıkıyönetim değildir."

Masuku, ülkede dün yaşanan çatışmalarda can kaybı olduğuna dair henüz resmi bir rapor almadığını, konunun araştırıldığını belirtti.

Göstericiler tarafından gündeme getirilen sorunların dikkatle ele alındığını vurgulayan Masuku, eylemlerin yersiz olduğunu savundu.

Esvatini'deki olaylara uluslararası tepkiler

ABD Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Esvatini hükümeti itidalli olmaya ve insan haklarına azami saygıyı göstermeye davet edilerek, "ABD, barışçıl protesto özgürlüğünü güçlü bir şekilde desteklemektedir." ifadesi kullanılmıştı.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İş Birliği Bakanlığından bugün yapılan açıklamada ise komşu ülkede meydana gelen şiddet olaylarından endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, Güney Afrika hükümeti, Esvatini'deki güvenlik güçlerini tam bir itidal kurmaya, insanların can ve mallarını korumaya çağırıyor" ifadesi kullanıldı.

Afrika'nın son mutlak monarşisindeki demokratik gösteriler

Afrika'nın mutlak monarşi ile idare edilen son ülkesi Esvatini'de demokrasi yanlısı gösteriler bir süredir devam ediyor.

Göstericiler, başbakanın, bakanların ve yargıçların doğrudan kral tarafından atandığı ülkede demokratik seçim hakkı ve ekonomik reform talep ediyor.

Hükümet 29 Haziran'da 18.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan etmiş, internet sağlayıcı firmalara hizmetlerine ara vermeleri talimatı iletilmişti.

Muhalefet tarafından dün ülkede yaşanan çatışmalar sonucunda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, 28'i ağır çok sayıda göstericinin yaralandığı iddia edilmişti.

Dün yaşanan olaylarda bazı göstericiler Kral 3. Mswati'nin içecek firmasına ait kamyonları ateşe vermişti.

Ülkeye yiyecek ve mal girişini engellenmesi amacıyla sınır kapılarının yakınlarında gösteriler düzenlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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