Esvatini'de hastaneler ceset torbası bulmakta zorlanıyor
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Esvatini'de hastaneler ceset torbası bulmakta zorlanıyor

02.02.2021 17:41 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:41
Esvatini'de hastaneler ceset torbası bulmakta zorlanıyor

Güney Afrika ülkelerinden Esvatini'de hastanelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artış sonrası ceset torbası bulmakta zorlandığı bildirildi.

Güney Afrika ülkelerinden Esvatini'de hastanelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artış sonrası ceset torbası bulmakta zorlandığı bildirildi.

Times of Swaziland gazetesinin haberine göre, Lubombo Hastanesi ve Good Shepherd Hizmet Hastanesi gibi sağlık kuruluşları son iki haftadır hayatını kaybedenlerin cesetlerini çarşaflara sarmak zorunda kalıyor.

Gazeteye açıklama yapan hastane çalışanları, ceset torbası eksikliği nedeniyle hayatlarının tehlike altında olduğunu, koruyucu ekipman eksikliğinden şikayet eden bir meslektaşlarının Kovid-19'dan ötürü hayatını kaybettiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Lizzie Nkosi, yaşanan tedarik sorununa ilişkin bilgisi olmadığını açıkladı.

Öte yandan, ülkeye Kovid-19'la mücadeleye destek için yurt dışından 28 sağlık uzmanının geldiği aktarıldı.

Şimdiye kadar 15 bin 804 vakanın görüldüğü ülkede, ölenlerin sayısı 574'e çıktı.

Esvatini Başbakanı Ambrose Dlamini, koronavirüs nedeniyle Aralık 2020'de hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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