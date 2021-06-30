Esvatini'de güvenlik güçleriyle protestocular arasında çıkan çatışmalarda 8 kişi öldü
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Esvatini'de güvenlik güçleriyle protestocular arasında çıkan çatışmalarda 8 kişi öldü

Esvatini'de güvenlik güçleriyle protestocular arasında çıkan çatışmalarda 8 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Demokrasi yanlısı gösterilerin şiddet eylemlerine dönüştüğü güney Afrika ülkesi Esvatini'de, güvenlik güçleriyle göstericiler arasında Manzini kentinde çıkan çatışmalarda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, 28'i ağır çok sayıda göstericinin yaralandığı bildirildi.

Demokrasi yanlısı gösterilerin şiddet eylemlerine dönüştüğü güney Afrika ülkesi Esvatini'de, güvenlik güçleriyle göstericiler arasında Manzini kentinde çıkan çatışmalarda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, 28'i ağır çok sayıda göstericinin yaralandığı bildirildi.

News 24'ün haberinde, son haftalarda demokrasi ve ekonomik reform talebiyle gösteriler düzenlenen ülkede, ordunun durumu kontrol altına almak üzere sokaklarda devriye gezdiği belirtildi.

Demokrasi yanlısı muhalefet hareketi Pudemo da 47 protestocunun güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını aktardı.

Güney Afrikalı muhalefet partisi Ekonomik Özgürlük Savaşçıları'ndan (EFF) yapılan açıklamada ise EFF Esvatini Şubesi Başkanı Nombulelo Motsa'nın gözaltına alındığı belirtildi.

Kral 3. Mswati'ye ait kamyonlar ateşe verildi

Bugün yaşanan olaylarda göstericiler tarafından Esvatini Kralı 3. Mswati'nin sahibi olduğu Eswatini Bevarages isimli içecek firmasına ait bazı kamyonlar göstericiler tarafından ateşe verildi.

Göstericiler ayrıca, ülkeye yiyecek ve mal girişini engellemek amacıyla sınır kapılarının yakınlarında gösteri düzenledi.

Hükümet dün 18.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan etmiş, internet sağlayıcı firmalara hizmetlerine ara vermeleri talimatı verilmişti.

Afrika'nın mutlak monarşi ile idare edilen son ülkesi Esvatini'de demokrasi yanlısı gösteriler bir süredir devam ediyor.

Göstericiler, başbakanın, bakanların ve yargıçların doğrudan kral tarafından atandığı ülkede demokratik seçim hakkı ve ekonomik reform talep ediyor.

26-27 Haziran'da polisin sert müdahalesi nedeniyle bazı göstericiler yaralanmıştı.

Bazı göstericilerin 28 Haziran'da OK Food mağazalarını kundaklaması kaosa neden olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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