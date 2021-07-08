Esvatini'de askerlerin 1 Temmuz'da ABD'ye ait diplomatik aracı hedef aldığı bildirildi
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Esvatini'de askerlerin 1 Temmuz'da ABD'ye ait diplomatik aracı hedef aldığı bildirildi

Esvatini'de askerlerin 1 Temmuz'da ABD'ye ait diplomatik aracı hedef aldığı bildirildi
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Demokrasi yanlısı gösterilerin şiddet olaylarına dönüştüğü Esvatini'de, askerlerin ABD'ye ait diplomatik bir araca ateş açtığı bildirildi.

Demokrasi yanlısı gösterilerin şiddet olaylarına dönüştüğü Esvatini'de, askerlerin ABD'ye ait diplomatik bir araca ateş açtığı bildirildi.

ABD'nin Esvatini Büyükeçiliğinin Twitter hesabından bugün yapılan açıklamada, 1 Temmuz'da ABD'ye ait bir diplomatik araca Esvatinili askerler tarafından ateş açıldığının doğrulandığı belirtildi.

Açıklamada, Büyükelçiliğin Dışişleri Bakanlığını diplomatik bir notayla bilgilendirdiği kaydedilerek, "Olayı ele almak için Dışişleri Bakanlığı ile yakın bir şekilde çalışıyoruz." ifadesi kullanıldı.

News 24'ün haberine göre, 3 Temmuz tarihli diplomatik notada, askerlerin açtığı ateş sonucu diplomatik aracın isabet aldığı, sonrasında da aracın bir kontrol noktasına çekilerek askerler tarafından arandığı bilgisi paylaşıldı.

Haberde, askerler tarafından bir diplomatik aracın aranmasının, diplomatik ilişkiler konusundaki Viyana Sözleşmesine aykırı olduğu vurgulandı.

Esvatini hükümeti henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

Demokratik gösteriler

Afrika'nın mutlak monarşi ile idare edilen son ülkesi Esvatini'de demokrasi yanlısı gösteriler bir süredir devam ediyor.

Göstericiler, başbakanın, bakanların ve yargıçların doğrudan kral tarafından atandığı ülkede, demokratik seçim hakkı ve ekonomik reform talep ediyor.

Hükümet, 29 Haziran'da 18.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan etmiş, internet sağlayıcı firmalara hizmetlerine ara vermeleri talimatı iletilmişti.

30 Haziran'dan beri yaşanan olaylarda bazı göstericiler, Kral 3. Mswati'nin içecek firması dahil, çok sayıda iş yeri ve mağazaya saldırı düzenlemişti.

Esvatini hükümeti, hafta başından bu yana devam eden şiddet olaylarında en az 3 milyar Randlik (yaklaşık 1 milyar 830 milyon Türk lirası) hasar gerçekleştiğini ve 5 bin kişinin işinden olduğunu bildirmişti.

Saldırılarda, Müslümanlara ait çok sayıda mağaza ve iş yerinde ciddi hasar meydana gelmişti.

Esvatini Ticaret Bakanı Manqoba Khumalo, meydana gelen olaylarda 27 protestocunun hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Muhalifler ise ülkede yaklaşık 60 protestocunun güvenlik kuvvetleri tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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