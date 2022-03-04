ESTÜ'ye "Kadınların geleceğini güçlendiren üniversite" ödülü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ), "Kadınların geleceğini güçlendiren üniversite" ödülüne layık görüldü.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) ve Dünya Gazetesi işbirliğiyle düzenlenen "Dünya Gazetesi Türkiye'nin Lider Kadın Ödülleri" kapsamında çevrim içi toplantı gerçekleştirildi.

Ödül törenine ESTÜ adına Bilim ve Teknolojide Kadın Araştırma ve Uygulama Birimi Müdürü Prof. Dr. Ferhan Şengür katıldı. Toplantıda 2021 yılı içinde kadın çalışmalarına verdiği önem ve ESTÜ Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Politika Belgesi'nin kabulü nedeniyle ESTÜ, "Kadınların geleceğini güçlendiren üniversite" ödülünün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Şengür, ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu önderliğinde gönüllü bir ekiple başlanan çalışmaların katılımcı bir yaklaşımla ele alındığını belirterek, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Eylem Planı konusunda çalışmaların sürdüğünü bildirdi.