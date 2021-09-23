ESTÜ'nün iş birliğinde KKTC'de düzenlenen uluslararası konferans tamamlandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Teknik Üniversitesinin (ESTÜ) iş birliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen ICONAT 2021 "International Conference on Natural Sciences and Technologies-Uluslararası Doğa Bilimleri ve Teknolojileri Konferansı" tamamlandı.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKÜN) ev sahipliğinde ESTÜ, Ukrayna'nın Ulusal Radyo Elektronik Üniversitesi ve Azerbaycan Üniversitesi ile Toros Üniversitesi iş birliğinde 18 Eylül'de AKÜN Rektörü Prof. Dr. Mehmet Nesip Öğün ve Ulusal Radyo Elektronik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murad Omarov'un açılış konuşmasıyla başlayan kongrede 8 ülkeden yaklaşık 50 bildiri sunuldu.

Doğa bilimleri ve teknolojileri konularına yönelik bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimlerin paylaşıldığı, bu alanda çalışan akademisyen, öğretmen ve öğrencilerin bir araya geldiği kongrede çalışmalar yüz yüze ve çevrim içi gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ICONAT 2021 Organizasyon Komitesi Başkanı ve ESTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abidin Kılıç, ilk kongrenin 2019 yılında Ukrayna'nın Harkiv, 2020 yılında Azerbaycan'ın Bakü, 2021 yılında ise KKTC'nin Lefkoşa kentlerinde gerçekleştirildiğini belirterek, söz konusu kongreye 2022 yılında ise 24-26 Ağustos tarihlerinde Antalya AKEV Üniversitesinin ev sahipliği yapacağını bildirdi.