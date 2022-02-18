ESTÜ'nün Hidroana ekibi hidrojenli araç projelerinde ilerleyecek

FATİH, İSTANBUL (AA) - Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Hidroana Proje Ekibi, hidrojenli araç projelerinde ilerleyerek üniversitelerin adını duyurmak için çalışıyor.

Danışmanlığını Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Hidroana, takım kaptanı Ahmet Fatih Durar, mekanik birim şefi Celal Kutay Aldemir ve mekanik birim üyeleri Şafak Özkan, Fatih Sayan, Beyza Lik, elektrik birimi üyeleri Elif Can ve Yağız Çakmak, hidrojen birimi şefi Beril Bengi Özel ve hidrojen birimi üyesi Beyza Üder'den oluşuyor.

Takım kaptanı Ahmet Fatih Durar, yaptığı açıklamada, takıma üye alımlarının güz dönemi başında yapıldığını belirterek, başvuruların ardından yüz yüze ve sözlü bir mülakata giren adaylarla çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Takım üyelerine birçok araç-gereç ve donanımın içinde bulunduğu Hidroana Atölyesi'nde çalışma fırsatı sunulduğunu kaydeden Durar, şunları aktardı:

"Çalışan öğrencilerin özellikle üst sınıflarda olanları kendi alanlarında, diğer mühendis adaylarına kıyasla deneyim anlamında araya mesafe koymuş ve belirli yetkinliğe ulaşmış kişilerdir. Etrafınızdaki kişileri doğru seçmek gelişmenin en önemli adımlarından biridir. Hidroana takımı bu sebeple kadrosu ile gelişim açısından yeni üyelere oldukça verimli bir ortam sağlamaktadır."

Mekanik birim şefi Celal Kutay Aldemir ise takımın 2007 yılında TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve ESTÜ Araştırma ve Lisansüstü Süreçler Direktörü Prof. Dr. Servet Turan'ın destekleriyle kurulduğunu anımsattı.

"Yeni teknolojiler üzerinde ilerlemeye çalışıyoruz"

Hidroana hidrojen birim şefi Beril Bengi Özel de takımın gelecek planlarında tasarladıkları araçlar ve katıldıkları yarışların temelinde geleceğin teknolojisi ve geleceğin enerjisi üzerine çalışmak olduğunun altını çizdi.

TEKNOFEST 2021'de elektrikli araç yarışlarında 8 yerli parça ile katıldıklarını belirten Özel, şöyle devam etti:

"Geliştirilmesi gereken parçalarımız mevcuttu. Önümüzdeki 2 sene içinde araçlarımızı yenilemek yerine sistemlerimizi yerli olarak tasarlayıp üretmeye yoğunlaşacağız. Ar-Ge ağırlıklı çalışmaların ağırlığını arttırarak gerçek zamanlı testler ile sistemlerimizi optimum hale getirmeye çalışacağız. Uzun dönemde hem aerodinamik açıdan başarılı hem de kendini beğendiren tasarımda araçlar üretip onların içlerini de dışları kadar değerli ve isminden söz ettiren sistemler ile donatmayı planlıyoruz. Her geçen gün kendimizi geliştirip fikirlerimizi hayata geçirmeye, yeni teknolojiler üzerinde ilerlemeye çalışıyoruz."

Takımın mekanik birim üyeleri Şafak Özkan, Fatih Sayan ve Beyza Lik, elektrik birimi üyeleri Elif Can ve Yağız Çakmak, hidrojen birimi üyeleri Beyza Üder de ekipleri ve birimleri hakkında bilgi verdi.