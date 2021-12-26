ESTÜ'nün 12 lisans programına Türkiye ile Avrupa yeterlilikler çerçeveleri logosu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Teknik Üniversitesinin (ESTÜ) 12 lisans programından mezun olanların diplomasında, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) logoları yer olacak.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de Avrupa vizesi çıkan 39 üniversitedeki 129 lisans programının 12'si ESTÜ'de yer alıyor.

ESTÜ, Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Biyoloji, Fizik, İstatistik, Kimya ve Matematik bölümleriyle listeye en fazla programı dahil edilen üniversite oldu.

Bu programlardan mezun olan öğrencilerin yurt dışında diplomaları daha hızlı tanınacak, istihdam edilme imkanı artacak, yatay ve dikey öğrenci hareketliliğinde kolaylık sağlanacak.??????????????

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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