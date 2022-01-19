ESTÜ Nanoboyut Araştırma Laboratuvarı'nda yerli esnek güneş hücresi teknolojisi geliştirildi

Eskişehir Teknik Üniversitesinde (ESTÜ) görevli akademisyenler Prof. Dr. Uğur Serincan ve Doç. Dr. Mustafa Kulakcı'nın, üniversitenin Nanoboyut Araştırma Laboratuvarı'nda geliştirdikleri yerli esnek güneş hücresi teknolojisi hakkında açıklamalarda bulunduğu bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, ESTÜ Fen Fakültesi Öğretim Üyesi ve projenin araştırmacısı Prof. Dr. Uğur Serincan, üniversitesinin kendilerine ciddi bir alt yapı sağladığını belirterek, Nanoboyut Araştırma Laboratuvarı'nın çalışmalara çok önemli desteklerde bulunduğunu kaydetti.

Serincan, uydulara, uzay araçlarına, askeri taşıtlara enerji sağlayan güneş hücrelerinin üretiminde galyum arsenik alttaş yerine silisyum alttaş kullanarak maliyeti düşürüp yerlileştirmeye katkı sağladıkları "Silisyum Alttaş Kullanarak Yüksek Verimli Esnek İnce Film Galyum Arsenik Güneş Hücrelerinin Büyütülmesi, Fabrikasyonu ve Karakterizasyonu" başlıklı projenin iki uluslararası yarışmada altın madalya aldığını anımsattı.

Bu stratejik bilginin ortaya çıkarılmasının ve yetkin insan kaynağının oluşturulmasının önemine değinen Serincan, şunları bildirdi:

"Şu anda seri üretim haline gelebilecek noktada değiliz ama bilgi birikimi olarak düşünüldüğü zaman çok ciddi bir seviyede olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu anlamda Nanoboyut Araştırma Laboratuvarı ciddi bir altyapıya sahip. Gerekli çalışmalar orada yürütülüyor. Bilgi birikimi orada oluşturuldu. Bu altyapı olanakları kullanılarak yüksek lisans ve doktora düzeyinde araştırmacılar yetiştirilebiliyor. İleri Teknolojiler Ana Bilim Dalı altında İngilizce Nanoteknoloji yüksek lisans ve doktora programları var. Fizik Ana Bilim Dalı'nda da Katıhal Fiziği yüksek lisans ve doktora programları mevcut. Dolayısıyla, bu yapı düşünüldüğünde, bir bütünlük içerisinde Eskişehir Teknik Üniversitesi bu konuya önem veriyor ve öncelikli alanlar içerisinde de yer alıyor. Türkiye geneli düşünüldüğü zaman da Nanoboyut Araştırma Laboratuvarı, önemli bir noktada yer alıyor ve bunun üniversitemiz için çok önemli bir kazanç olduğunu düşünüyorum."

Doç. Dr. Mustafa Kulakcı ise bilim insanlarının uydulara, uzay, havacılık ve bazı özel kullanımlar için enerji sağlayacak ince film galyum arsenik (GaAs) tabanlı esnek güneş hücresi teknolojisi için yeni bir yaklaşım geliştirdiklerine değinerek, kendilerinin ise tamamen yerli imkanlarla meydana getirdikleri yeni yaklaşımın ince film GaAs tabanlı esnek güneş hücresi teknolojisinin maliyetini düşüreceğini vurguladı.

Geliştirdikleri güneş hücresi teknolojisinin, mevcut diğer III-V grubu konvansiyonel güneş hücresi teknolojilerinden farkına da değinen Kulakcı, şöyle devam etti:

"III-V grubu güneş hücreleri, kendi içinde zaten üretim yöntemleriyle diğer hücrelerden farklıdır. Bu tür hücrelerin hem verimlilikleri hem de radyasyon ve sıcaklık toleransları çok yüksektir. Esneklikleri ve hafiflikleri sayesinde üretilen panellerin hem paketlenmesi hem de gönderim maliyeti azaltılabilmektedir. Ayrıca aerodinamik yapıya uygunluğu havacılık uygulamaları için de oldukça ilgi çekicidir. Uydu-uzay öncelikli olmak üzere havacılık alanında özellikle insansız hava araçları bazında kullanılabilir. Bu yüksek verimli esnek hücreler, sadece uydu-uzay için değil, çadırlarda yahut rulo halinde sırtlarda taşımak suretiyle askeri donanım olarak da doğrudan kullanım için test ediliyor."