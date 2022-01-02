ESTÜ, Kampüs Rekreasyonu Ofisi ile öğrenci ve personelin verimliliğini artıracak

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) bünyesinde kurulan Kampüs Rekreasyonu Ofisi uzman personeller ile kampüse sahip üniversitelerde eğlendiren, sosyalleştiren ve dinlendiren rekreasyonel aktiviteler düzenleyerek verimliliğini artırıp, mutlu bir çalışma ortamının oluşturulması, öğrencilerin ve personelin ruh ve beden sağlığının korunmasına katkı sağlanması konusunda rol model olmayı hedefliyor.

ESTÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Kampüs Rekreasyonu Ofisi Danışmanı Prof. Dr. Kerem Yıldırım Şimşek, AA muhabirine, Kampüs Rekreasyonu Ofisi'ni diğer üniversitelerdeki uygulamalardan farklı kılan birkaç önemli özelliğinin bulunduğunu bildirdi.

Bu özelliklerin en başında Kampüs Rekreasyonu Ofisi'nde Rekreasyon Bölümü mezunu bir büro personelinin bulunduğunu anlatan Şimşek, şöyle konuştu:

"Bu bağlamda Rekreasyon Bölümü mezunlarının istihdamı için atılan kamudaki ilk girişimdir ve örnek bir uygulamadır. Umarım ilerleyen yıllarda kampüse sahip olan devletin tüm kurumlarında kendi unvanı ile rekreasyon uzmanı istihdamı gerçekleşir. Bu önemli farklılığın dışında Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü öğrencileri için staj ve uygulama alanı olması, gönüllü bireylerden oluşan bir insan kaynağının kullanılması, kampüs üyelerinin kampüs içinde ve dışında sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarını karşılayabilecek farklı etkinlikleri tasarlandığı ve hizmet olarak sunulduğu, kampüs üyelerinin boş zamanlarının değerlendirilmesi için danışmalık hizmetinin verildiği, kampüs yaşantısının daha etkili ve verimli geçirilebilmesi için ihtiyaç duyulan projelerin geliştirildiği ve üniversitemizin farklı birimlerinin yapmış olduğu etkinliklere destek verilmesi ofisimizin farklılıkları olarak sıralanabilir."

"Kampüs rekreasyonunun yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz"

Prof. Dr. Şimşek, Kampüs Rekreasyonu Ofisinin Türkiye'de ilk kez ESTÜ'de kurulduğuna değinerek, yükseköğretim kurumlarına örnek olabilecek bir model oluşturduklarını vurguladı.

Mutlu bir çalışma ortamının çalışan verimliliğini olumlu etkilediğinin araştırmalarla kanıtlandığını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Mutluluğu oluşturan unsurlardan biri de boş zamanlarda eğlendiren, sosyalleştiren ve dinlendiren rekreasyonel aktivitelerdir. Rekreasyon aracılığıyla sürdürülebilir çalışan verimliliğine katkı sağlayacak kampüslerin değişiminde ve dönüşümünde önder olmak isteyen bir üniversiteye, sektör ihtiyaçları doğrultusunda yapılandırılmış bir bölüme, uzman akademik kadroya ve Kampüs Rekreasyonu Ofisine sahibiz. Bu gücümüzü en etkili şeklide kullanarak kampüse sahip olan tüm kamu kurumlarında kampüs rekreasyonu uygulamalarının yaygınlaştırılması için önder olmak ve verimli çalışanlarla ülkemizin üretim odaklı politikasına destek olmak istiyoruz. Eğitim, öğretim, araştırma ve bilimsel faaliyetlerin dışında kalan zamanlarda kampüs üyelerinin eğlenebileceği, sosyalleşebileceği, kültürlenebileceği, kişisel gelişimine ve sağlığına katkı sağlayabileceği ortamlar ve etkinlikler oluşturularak çalışan verimliliğine katkı sağlanması önem arz etmektedir. Bu sayede sosyalleşmiş, motivasyonu yüksek ve yenilenmiş bireyler ile ortaya çıkan çıktıların sayısı ve etkisi daha yüksek olacaktır."

Şimşek, ESTÜ Kampüs Rekreasyonu Ofisinin verdiği hizmetlerinde gönüllü örgütlenmeyi ve sürdürülebilir eko kampüs bakış açısıyla var olan kaynakları verimli ve etkin biçimde kullanarak, kampüs üyelerinin boş zamanlarını değerlendirmek için çözüm geliştirdiğini dile getirdi.

Kampüs üyelerinin tamamına hitap edecek etkinliklerin bulunmamasının bir sınırlılık olduğuna değinen Şimşek, "Bu konuda ofisimiz etkinlikleri düzenlemeden önce kampüsün tüm üyelerine çeşitli duyurular yaparak, üyelerin ihtiyaçları doğrultusunda projelerini geliştirmekte ve hizmete sunmaktadır. Özellikle yeni açılan üniversitelerde kurulacak bir Kampüs Rekreasyonu Ofisi ile kampüsler ne kadar etkili, verimli ve yaşanabilir kılınırsa, üyelerinin kuruma olan aidiyetinin oluşmasında, sosyalleşmesinde, kültürlenmesinde hatta üniversitelerin tercih edilmesinde dahi önemli bir rol oynanabilir." diye konuştu.

ESTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Ertuğrul Baki de Kampüs Rekreasyonu Ofisi'nin üniversite senatosunun 7 Eylül'de aldığı karar doğrultusunda kurulduğunu belirterek, ofisin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü çatısı altında yapılandırıldığını söyledi.

ESTÜ Kampüs Rekreasyonu Ofisi Koordinatörü Öğretim Görevlisi Dr. Türkan Nihan Sabırlı ise ofisin ESTÜ öğrencilerinin, çalışanlarının ve ailelerinin kampüs içerisindeki boş zamanlarını değerlendirmek, ruh ve beden sağlığını korumak, mesleki becerilerini destekleyici eğitimsel çalışmalar yapmak için sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri planlamak, organize etmek ve desteklemek amacıyla kurulduğunu bildirdi.

Ofisin çalışanlarının koordinatör, rekreasyon uzmanı, ofis personeli ve rekreasyon bölümünün belirlediği stajyer ve gönüllü öğrencilerden oluşturulduğuna değinen Sabırlı, "Kampüs rekreasyonunda kampüslerimizin açık veya kapalı alanlarında sosyal, kültür ve sanat, sağlık ve spor ile eğitimden oluşan eğlenceye dayalı boş zaman etkinliklerini yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

AA / Emrah Yaşar - Spor Haberleri

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