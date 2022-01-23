ESTÜ ile TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü iş birliği yapacak

ESKİŞEHİR (AA) - TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) ile Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) arasında bilimsel metrolojik işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu ve TÜBİTAK UME Müdürü Dr. Mustafa Çetintaş'ın imza attığı protokol törenine ESTÜ'den Prof. Dr. Servet Turan, İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (İTAM) Müdürü Prof. Dr. Uğur Serincan, Doç. Dr. Tolga Yasa, Dr. Öğretim Üyesi Burcu Arpapay ve her iki kurumdan öğretim üyeleri ile araştırmacılar katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında nitelikli temel ve ürüne yönelik uygulamalı bilimsel, teknolojik araştırma ve projeler yapmak ve Türkiye için kritik olan teknoloji alanlarında uzman personel yetiştirmek amacıyla iki kurum iş birliği içinde çalışmalar yapacak.

ESTÜ'nün kurmayı planladığı "Kalibrasyon ve Ölçüm Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi" hakkında görüş alış verişinde de bulunulan protokol imza töreni toplantısı sonrasında Rektör Döğeroğlu ve beraberindeki heyete TÜBİTAK UME'nin laboratuvar kapasitesi hakkında bilgilerin aktarıldığı bir laboratuvar ziyareti de gerçekleştirildi.