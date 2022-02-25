ESTÜ geleceğin bilim insanlarıyla uzayı keşfediyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Fen Fakültesi Fizik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Metin Altan, astrofizik eğitim alanında yapılan çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.

Altan, yaptığı açıklamada, astrofizik eğitim alanındaki çalışmalar kapsamında "uzay zaman noktası" adında bir bilim laboratuvarı tasarladıklarını belirterek Borabey Göleti Yerleşkesi içindeki bu laboratuvarı bir kubbe şeklinde planladıklarını kaydetti.

Söz konusu kubbenin bir hidrolikle açılıp kapandığını ifade eden Altan, şunları bildirdi:

"Bir de bu kubbedeki teleskopları yöneltebilmek ve öğrencilerimizle birlikte teleskopların görüntülerini irdeleyebilmek için bir laboratuvar-kabin tasarladık. Gözlemevinde astrofizik çalışmaları, öncelikle araştırma bazında başladı. Geleceğin bilim insanlarına biraz ilham vermek, farkındalık yaratmak adına çalışmalarımıza laboratuvar düzeyine taşıdık. Mars herkesin ilgi alanı ve son dönemde çok güzel projeler yapılıyor. Bunu hissettirebilmek için Mars'taki Gale Krateri'ne inmiş gibi bir modül hazırladık. Bu bir simülasyon robotu ve belli bir koordinata geldiğiniz zaman sondaj yapıyormuş gibi bir uygulama çalıştırıyor. Sondaj probu aşağı iniyor ve o koordinattaki jeolojik formasyonu veri tabanından okuyor. Burada öğrenciler bu işin nasıl yapıldığını sadece kitaplardan okuyarak değil de küçük uygulamalar yaparak ve hissederek öğrensinler istiyoruz. Tıpkı NASA'da çalışan astronomlar, bilim insanları gibi Mars'a inen bir robotu yönetiyormuş senaryosunu yapıyoruz."

Altan, ESTÜ'nün öğrencilerinin ufuklarını açacak şekilde enstrümanları sağladığının altını çizdi. Öğrencilerin dönen ve açılan bir kubbede incelemeler yaparak uzay ve gökle ilgili sohbetler gerçekleştirdiğine değinen Altan, şöyle devam etti:

"Öğrenciler ile kubbenin altında uzayla ilgili sohbet ediyoruz. Gözlemevinde yıldızların altında sohbet eder gibi... Teleskopun başında özelliklerini, nasıl yönetildiğini kamerasını konuşuyoruz. Kubbe üzerinde 3 yarım küre var, o yarım kürenin içinde LCD kameralar var. O yarım kürelerin yüzeyinde de Mars, Ay ve Jüpiter'in yüzeyleri var. O yüzeylere teleskopla zorlayıp o yüzeylerde inceleyebiliyorlar, daha sonra kulaklık takıyorlar. LCD'de Ay'a bakıyorlarsa Ay ile ilgili belgesel var. Onu kulaklıkla kubbe içinde dinliyorlar ve teleskopla da gözlüyorlar. Öğrenci, Ay kraterini görüyor ve Jüpiter'in halkalarını, fırtına gözünü dinliyor ve belgesini izliyor. Kubbenin, teleskobun ne olduğunu kubbenin içinden izliyoruz."

Lise öğrencileriyle de çalışıyorlar

Altan, bazı çalışmaları lise öğrencileriyle beraber yürüttüklerini aktararak, "Amacımız, lise öğrencilerine üniversitenin farklı organlarını tanıtmaktır. Öğrenci mühendislik mi istiyor, fen bilimleri mi istiyor; nerelerde neler yapılıyor onları hissettirmek için lise öğrencileriyle projeler yapıyoruz. TÜBİTAK destekli oluyor ve üniversitemizde bilimsel amaçlı projeler kısmından destek alıyoruz." ifadelerini kullandı.