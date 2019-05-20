Estü'den "Kültürüne Doy Mirasını Hazmet Projesi"

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, Samsun Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi paydaşlığı ile Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hicran Hanım Halaç'ın yürütücülüğünü yaptığı "Kültürüne Doy Mirasını Hazmet" adlı projeyle genç sporcular kültürel miraslarını öğrendi.

ESTÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, genç sporculara yarışmanın yanı sıra kültürel mirası da öğretmeyi amaçlayan "Kültürüne Doy Mirasını Hazmet" adlı projede Doç. Dr. Hicran Hanım Halaç'a, ESTÜ Mimarlık Bölümü'nden lisans öğrencileri Hacer Beklen, Muhammed Kaşıkçı, Ayşenur Sarı ve Havva Nur Kaynun, ESTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı öğrencileri Fikret Bademci, Ebru Ulaş, Saadet Turan ve Harun Tunay eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Halaç, spor müsabakaları için şehir ya da ülke değiştiren spor kafilelerinde yer alan sporcuların, gittikleri kentlerin tarihi mekanlarına neden götürülmedikleri sorusuna herkesin cevap araması gerektiğinin altını çizdi.

Daha önce yapmış olduğu bir çalışmada, Konya'ya uluslararası spor müsabaka için gelen yabancı kafilelerin Mevlana Müzesi'ne dahi götürülmediğini öğrendiğini ifade eden Doç. Dr. Halaç, şunları kaydetti:

"Müsabakalar devam ederken, sporcuların gündelik hayatlarına asla müdahale etmeksizin bir uygulama ile yüzleşmeyi arzuladık. Çocuklara oyunlar aracılığı ile anlatmaya çalıştığımız kültür mirasımızı bu sefer sporcu gençlerimize iki aşamada eğlenceli bir şekilde anlatmayı tasarladık. İlk aşamada sporcuların yemek servis altlıklarını Samsun'a ait somut ve somut olmayan kültürel miraslarla donattık. İkinci aşamada ise sporcuların maçlara giderken kullandıkları otobüslerde koltuklarının arkalarına somut ve somut olmayan kültürel miraslarımıza yer verdik. Böylece sporcular zorunlu aktivitelerini yaparken bir yandan da Samsun'un kültürel miraslarını tanımış oldu. İlgileri, heyecanları ve bu mekanları nasıl gezebileceklerini sürekli sormaları bizler için anlatılamaz bir duyguydu. Projenin Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılında gerçekleşmesinden dolayı da mutluyum. "

Doç. Dr. Halaç, ESTÜ Rektörlüğüne, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'na, Samsun Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA