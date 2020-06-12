ESTÜ'de Kovid-19 testleri negatif çıktı Anadolu Üniversitesine bağlı olarak eğitim-öğretim hizmetleri yürütülen Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) İki Eylül Yerleşkesi'ndeki Yabancı Diller Yüksekokulu binasında çalışan bir personele yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulmasının ardından temasta bulunduğu kişilere...

Anadolu Üniversitesine bağlı olarak eğitim-öğretim hizmetleri yürütülen Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) İki Eylül Yerleşkesi'ndeki Yabancı Diller Yüksekokulu binasında çalışan bir personele yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulmasının ardından temasta bulunduğu kişilere yapılan testlerin negatif çıktığı bildirildi.

ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ESTÜ İki Eylül Yerleşkesi'nde Anadolu Üniversitesine bağlı olarak eğitim-öğretim hizmetlerini yürütmekte olan Yabancı Diller Yüksekokulu binasında çalışan bir personele, 10 Haziran'da Kovid-19 teşhisi konulduğu bilgisini aldıklarını belirterek, söz konusu personelin mesaiye gelirken kullandığı servis aracındaki yolcular ve temasta bulunduğunu ifade eden iş arkadaşlarına İl Sağlık Müdürlüğü uzmanları tarafından test uygulandığını kaydetti.

ESTÜ'de periyodik olarak yapılan dezenfeksiyon çalışmalarının da tüm birimlerde tedbir amaçlı yeniden yapıldığını ifade eden Döğeroğlu, şunları bildirdi:

"İki Eylül Kampüsü'nde üniversitemizdeki tüm birimlerimizde çalışanlarımız normal mesailerine devam etmektedir. İki Eylül Kampüsü'nde hali hazırda karantina ya da benzeri bir durum söz konusu değildir. Bugün itibarıyla test sonuçları da açıklanmış olup, test uygulanan tüm personelimizin tamamının sonuçları negatif çıkmıştır. Üniversitemiz, Kovid-19 salgını başladığı günden bu yana sosyal mesafe kurallarının uygulanması, maske kullanımı ve hijyen kurallarının uygulanması konusunda gerekli çalışmaları yapmıştır. Kendi olanaklarıyla maske ve siperlik üretimi gerçekleştirmiş ve bunları çalışanlarına dağıtmış, binalarında da periyodik olarak sürekli dezenfeksiyon çalışmaları yapmış, çalışanlarına gerekli hijyen ortamı oluşturmuştur. Kentimizdeki sağlık kuruluşlarına test ve analiz çalışmalarında kullanılmak üzere tıbbi cihaz desteğinde bulunmuştur."

Döğeroğlu, öğrencilerin ve çalışanların sağlığının önceliklerinden olduğunun altını çizdi.

Kaynak: AA