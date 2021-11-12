ESTÜ'de "Fizik Konuşmaları" etkinliği başladı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Fen Fakültesi Fizik Bölümü tarafından düzenlenen "Fizik Konuşmaları" etkinliği başladı.

ESTÜ Fen Fakültesi'nde düzenlenen etkinliklerin ilkine katılan ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan yüz yüze toplantıları özlediklerini belirterek, "Fizik Konuşmaları" vesilesiyle yüz yüze etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yeliz Mert Kantar ise etkinlikte çok değerli akademisyenlerin bilgilerini paylaşacağına değinerek, bugün ilki gerçekleşen etkinliğin devam edeceğini anlattı.

Fizik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abidin Kılıç da yurt içi ve yurt dışından akademisyenlerin katılacağı "Fizik Konuşmaları" etkinliğinde bilimin konuşulacağını bildirdi.

Konuşmaların ardından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Fen Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Özgür Culfa "Yüksek Güçlü Lazer Plazma Etkileşimleri ile Parçacık Hızlandırma" konulu bir sunum yaptı.

AA / Deniz Açık - Son Dakika Haberleri

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