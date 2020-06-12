ESTÜ'de Covid-19 testleri temiz çıktı Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, yapılan Korona virüs (Covid-19) testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, yapılan Korona virüs (Covid-19) testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Prof. Dr. Döğeroğlu, yaptığı açıklamada, "Üniversitemizin İki Eylül Kampüsünde, Anadolu Üniversitesi'ne bağlı olarak eğitim-öğretim hizmetlerini yürütmekte olan Yabancı Diller Yüksekokulu binasında çalışan bir personele, 10 Haziran tarihinde COVID 19 teşhisi konulduğu bilgisi alınmıştır. Bunun üzerine COVID-19 teşhisi konulan sözkonusu personelin mesaiye gelirken kullandığı servis aracındaki diğer yolcular ve tanı konulan kişi ile temasta bulunduğunu ifade eden iş arkadaşlarına İl Sağlık Müdürlüğü uzmanları tarafından test uygulaması yapılmıştır. Ayrıca periyodik olarak sürekli yapılan dezenfeksiyon çalışmaları da tüm birimlerimizde tedbir amaçlı yeniden tekrarlanmıştır. İki Eylül Kampüsünde Üniversitemizdeki tüm birimlerimizde çalışanlarımız normal mesailerine devam etmektedir. Basına yansıyan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan şekliyle İki Eylül Kampüsünde halihazırda karantina ya da benzeri bir durum söz konusu değildir. Bugün itibariyle test sonuçları da açıklanmış olup, test uygulanan tüm personelimizin tamamının sonuçları negatif çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

Rektör Döğeroğlu konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Üniversitemiz, COVID 19 salgını başladığı günden bu yana sosyal mesafe kurallarının uygulanması, maske kullanımı ve hijyen kurallarının uygulanması konusunda gerekli çalışmaları yapmıştır. Kendi olanaklarıyla maske ve siperlik üretimi gerçekleştirmiş ve bunları çalışanlarına dağıtmış, binalarında da periyodik olarak sürekli dezenfeksiyon çalışmaları yapmış, çalışanlarına gerekli hijyen ortamı oluşturmuştur. Ayrıca, kentimizdeki sağlık kuruluşlarına test ve analiz çalışmalarında kullanılmak üzere tıbbi cihaz desteğinde bulunmuştur. Tüm öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı üst yönetimimizin yönetsel önceliğidir, bundan sonra da aynı kararlılıkla tüm önlemlerin uygulanmasına devam edilecektir. Bilim üreten, gençlerimize nitelikli eğitim sunan ve nitelikli mezunlar veren Üniversitemiz, tüm dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu pandemi sürecini de başarıyla yönetmiş, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini mümkün olduğunca kesintiye uğratmadan yürütme konusunda azami gayreti ve özeni göstermiştir, bundan sonra da bu çalışmalarını devam ettirecektir." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA