ESTÜ "araştırma üniversitesi" hedefiyle ilerliyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, araştırma üniversitesi misyonuyla yola çıktıklarını belirterek üniversitesinin araştırma potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi.

Döğeroğlu, ESTÜ İki Eylül Yerleşkesinde düzenlediği basın toplantısında, üniversitesinin 3 yılı geride bıraktığını anımsatarak, söz konusu sürenin uzun bir döneminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla geçtiğini hatırlattı.

Yeni akademi yılla birlikte öğrencileri yeniden kampüste görmenin kendilerini mutlu ettiğini anlatan Döğeroğlu, şöyle konuştu:

"Köklü bir geçmişe sahibiz. Güçlü bir alt yapı ve insan kaynağımız var. 2021 yılı itibarıyla yeni stratejik planımız devreye girdi. Faaliyet planlarımızı hazırladık. Çalışmalarımız sonunda iyi geri bildirimler aldık. Bu da bizi mutlu ediyor. Bir araştırma üniversitesi misyonuyla yola çıktık. Bu üniversitenin araştırma potansiyeli yüksek. Yayın, patent ve proje potansiyelimizi artırmak istiyoruz. Proje başvurularımız arttı. TÜBİTAK'a en fazla proje sunan üniversiteler arasındayız. Nitelikli mezunlar vermeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilir eko kampüs yaklaşımımız var. Eğitim öğretim, araştırma, toplumsal katkı ve sürdürülebilirlik anlamında iddialıyız. Kentteki Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversite ile çalışmalar ve projelerle birliktelikler yapıyoruz."

"Yüzde 95'in üzerinde aşılanma oranına ulaştık"

ESTÜ'de yüzde 95'ün üzerinde aşılanma oranına sahip olduklarına değinen Döğeroğlu, "Güvenlik ve sağlıklı kampüs sertifikasını aldık. Öğrencilerimizde ve çalışanlarda yüzde 95'in üzerinde bir aşılanma oranına ulaştık. Bu oran da bizi güvende hissettiriyor. Zaman içinde daha yüksek seviyelere çıkartmayı hedefliyoruz. Aşı oranı yüksek olsa da kurallara uyma konusunda taviz vermemek gerekiyor." diye konuştu.

AA / Deniz Açık - Son Dakika Haberleri

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