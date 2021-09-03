ESTRAM KIŞ TARİFESİNE GEÇİYOR

ESTRAM KIŞ TARİFESİNE GEÇİYOR 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı nedeniyle tramvay seferlerimizde düzenlemeye gidilecek olup sefer sayıları arttırılacaktır.

ESTRAM KIŞ TARİFESİNE GEÇİYOR

6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı nedeniyle tramvay seferlerimizde düzenlemeye gidilecek olup sefer sayıları arttırılacaktır.

Öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm hemşehrilerimizin sefer saat ve sıklıklarını kontrol etmesi rica olunur.

Sefer sıklıkları ve tramvay kalkış saatleri ile

Kaynak: Habermetre