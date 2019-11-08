Estram'da yeni vatmanlar eğitimlere başladı

08.11.2019 12:19 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:20

İŞKUR aracılığı ile yapılan ve ön mülakatları geçen 21 vatman adayının katıldığı eğitimlerde sürücüler öncelikle yoğun bir teorik eğitimden geçecek.

Yılda 400 binden fazla sefer düzenleyen ve milyonlarca yolcu taşıyan ESTRAM, genişleyen hatları ve artan araç sayısı ile birlikte sürücü sayısını da arttırıyor. İŞKUR aracılıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi'nde başlayan eğitimlere ön mülakatlarda başarı gösteren 21 vatman katılıyor. Adaylar yoğun bir teorik eğitimden geçerken, gece seferlerin sona ermesiyle birlikte hatta çıkarak pratik eğitimler gerçekleştiriyorlar. Eğitimlerin sonunda düzenlenecek sınavlarda başarı gösteren adaylar stajyer sürücü olarak hatta çıkacaklar ve 4 aylık deneme sürüşlerinin sonunda göreve başlayacaklar.

Sürücü adaylarının eğitimlere olan ilgisinden memnun olduklarını ifade eden ESTRAM yetkilileri, çalışmaları devam eden yeni hatların tamamlanması ve hizmete başlamasıyla birlikte yeni vatmanların da göreve hazır olacağını ifade ettiler.

Kaynak: Bültenler