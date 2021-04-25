ESTP'den Joe Biden'ın 'soykırım' ifadesini kullanmasına tepki
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ESTP'den Joe Biden'ın 'soykırım' ifadesini kullanmasına tepki

ESTP'den Joe Biden'ın 'soykırım' ifadesini kullanmasına tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için 'soykırım' ifadesini kullanmasına tepkiler gittikçe büyüyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için 'soykırım' ifadesini kullanmasına tepkiler gittikçe büyüyor. Erzurum Sivil Toplum Platformu tarafından yapılan açımlama da Biden'a ABD'nin yaptığı soykırımlar hatırlatılarak; asıl mezalimin Erzurum'da Türklere uygulandığı vurgulandı.

Erzurum Sivil Toplum Platformu tarafından yapılan açımlama da şu ifadelere yer verildi:

"Birinci Dünya Savaşında bazı Ermeni unsurlarının düşmanla işbirliği yaparak cephe gerisini tehlikeye atması üzerinde bu kişilerin savaştan uzak, emniyetli bölgelere nakli kararı verilmiştir. Bu bölgeler de Osmanlının kendi topraklarıdır. Uygulama sırasında, bazı çetelerin taşkınlığı nedeniyle her iki taraftan zarar gören ve ölen kişiler olmuştur. Bu sırada bazı görevliler Ermeni iftirası yüzünden haksız yere idam bile edilmişlerdir. Tehcir edilenlerden isteklilerin, olaydan 3 yıl sonra, 1918 yılında geri dönmeleri sağlanmıştır. Aradan 106 yıl geçmesine rağmen, bu kötü günleri hatırlatarak elde edilmek istenen nedir? Olay bundan ibaret iken, Ermeni lobilerine yaranmak adına Türkiye'ye bu iftirayı atanlara, sadece Erzurum'da Ermenilerce Ermeni isyancılar tarafından katledilen Türklerin ıstırabını, acılarını göz ardı eden bu açıklamanın milletimiz ve tarih karşısında hiçbir değeri yoktur. Topraklarını işgal ettikleri 15 milyon kızıl deriliyi yok ettiklerini, Vietnam'da, Irak'ta, Felluce'de döktükleri kanları, Hiroşima ve Nagazaki'ye attıkları atom bombasıyla çocuk, kadın demeden kuruttukları nesillere uyguladıkları soykırımlarını hatırlatırız." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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