ESTP'den bildiri açıklaması
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ESTP'den bildiri açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ESTP'den bildiri açıklaması

103 emekli oramiralin yaptığı skandal açıklamanın ardından Erzurum Sivil Toplum Platformu tarafından bir açıklama yayınlandı.

Düşenin dostu da çare olamadı! Yılmaz Vural rakip kaleciye, 'Oyunun içine etti' dedi!
Düşenin dostu da çare olamadı! Yılmaz Vural rakip kaleciye, "Oyunun içine etti" dedi!

103 emekli oramiralin yaptığı skandal açıklamanın ardından Erzurum Sivil Toplum Platformu tarafından bir açıklama yayınlandı.

Erzurum Sivil Toplum Platformu tarafından yayınlanan bildiride şu görüşlere yer verildi.

"Bir kişinin, bir mesele üzerinde fikrini belirtmesi demokrasi ve insan hakları çerçevesine meşru ve hatta teşvik edilen bir meziyettir. Çok seslilik ve farklı fikirleri zenginlik olarak görmek, toplumsal hayatın gelişmesi açısından sıhhat belirtisidir. Emekli bir askerinde sivil hayata geçtikten sonra askeri konularda fikirlerini paylaşması toplumun aydınlanması açısından faydalıdır. Ama askeri bir topluluğun emekli veya değil siyasi erki etki altına alıp toplumu galeyana getirecek fiillerde bulunması, açıklama yapması en demokratik ülkelerde bile eşine rastlanmayan ve ülkemiz gibi darbelerin esiri olmuş, başbakanın ve bakanların askeri emir komuta zinciri içinde asıldığı bir ülkede, kabul edilir yanı yoktur.

Hiçbir şekilde darbeciler bu ülkede demokrasiyi, istiklalimizi yok edemeyeceklerdir, bunu herkes bilmelidir. Aziz milletimiz bayrağını ve toprağını canından çok sevmektedir, her zaman devletinin bekası için hükümetiyle bir olmuştur, beraber olmuştur ve her türlü darbe vesayet girişimine kesin ve net bir şekilde cevap vermiştir. Bu, bundan sonra da böyle olacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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