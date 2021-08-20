Estonya sadece 30 Afgan mülteci kabul edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Estonya sadece 30 Afgan mülteci kabul edecek

Estonya sadece 30 Afgan mülteci kabul edecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Estonya, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'yla iş birliği yapan 30 Afgan mülteciyi ülkeye kabul edeceklerini açıkladı.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, Estonya, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'yla iş birliği yapan 30 Afgan mülteciyi ülkeye kabul edeceklerini açıkladı.

Batılı ülkelerin Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeden ayrılmak isteyen ve kendileriyle iş birliği yapan Afganların tahliyesine devam ederken, Estonya'dan şaşırtıcı bir açıklama geldi. Estonya Başbakanı Kaja Kallas, sadece 30 Afgan mülteciyi ülkeye kabul edeceklerini duyurdu.

Estonya, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'yla iş birliği yapan Afganları ülkeye getireceklerini ifade eden Başbakan Kallas, 20'sinin direkt Estonya ile iş birliği yapan, 10'unun ise AB ve NATO'yla iş birliğinde bulunanlar olduğunu belirtti. Kallas, "Afganistan'da durum halen gergin. ABD'nin tahliye operasyonunu sonlandıracağı 31 Ağustos tarihinden sonra insanları güvenli bir şekilde tahliye etmek artık mümkün olmayabilir. Bu nedenle tüm ülkeler hızlıca harekete geçmeli" şeklinde konuştu.

Kallas, ülkesinin Afganistan'daki Mondo MTÜ isimli sivil toplum örgütündeki ebelik eğitmenleri, kadın hakları ve kız çocuklarının eğitimi yararına çalışan kadın aktivistleri kabul etme eğiliminde olduğunu dile getirdi. Kallas, "Estonya'nın Afganistan'daki yardım programlarına katılan ve Afgan kadınları ve gençleri için daha iyi kalkınma fırsatları sunanlara yardım etmeye odaklanacağız" dedi.

Bazı ülkelerin binlerce Afgan mülteciyi kabul edeceklerini açıklamasının ardından Estonya yönetiminin sadece 30 Afgan'ı alacağını açıklaması, sosyal medyada alay konusu olurken, bazı sosyal medya kullanıcıları da Estonya'ya tepki gösterdi. - TALLİNN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dehşet verici uçak görüntülerini dünyaya servis eden Afgan gazeteci o anları anlattı
Dehşet verici uçak görüntülerini dünyaya servis eden Afgan gazeteci o anları anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ana muhalefetin veya ana muhalefetin yanındaki muhaliflerin dediği gibi 1,5 milyon Afgan ülkemizde kesinlikle yok. Bunların...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ana muhalefetin veya ana muhalefetin yanındaki muhaliflerin dediği gibi 1,5 milyon Afgan ülkemizde kesinlikle yok. Bunların...
AP Başkanı Sassoli 'Taliban intikam alabilir' diyerek derhal yapılması gerekenleri anlattı: Afganlar, Avrupa ülkelerine eşit dağıtılsın
AP Başkanı Sassoli "Taliban intikam alabilir" diyerek derhal yapılması gerekenleri anlattı: Afganlar, Avrupa ülkelerine eşit dağıtılsın

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Vladimir Putin Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Düm Tek Tek Deniz Akkaya Armağan Çağlayan Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Gervinho Ozan Tufan Lionel Messi Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Estonya sadece 30 Afgan mülteci kabul edecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 13:44:49. #1.16#

title