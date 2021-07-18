Estonya Rallisi'nin galibi Rovanpera
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Estonya Rallisi'nin galibi Rovanpera

Estonya Rallisi'nin galibi Rovanpera
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Estonya'da düzenlenen 7. ayağını, Toyota Gazoo takımının Fin pilotu Kalle Rovanpera kazandı.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Estonya'da düzenlenen 7. ayağını, Toyota Gazoo takımının Fin pilotu Kalle Rovanpera kazandı.

WRC'nin 24 etaptan oluşan toplam 314,16 kilometrelik yarışı, 2 saat 51 dakika 29.1 saniyede tamamlayan 20 yaşındaki Rovanpera, organizasyon tarihinin en genç etap kazanan pilotu oldu.

Hyundai Shell Mobis takımından İrlandalı Craig Breen, liderin 59,9 saniye gerisinde ikinciliği, aynı takımdan Belçikalı Thierry Neuville de 1 dakika 12,4 saniye farkla üçüncülüğü elde etti.

Toyota Gazoo'dan Sebastien Ogier, 148 puanla pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Fransız sürücüyü, 111 puanla takım arkadaşı Büyük Britanyalı Elfyn Evans ve 96 puanla Thierry Neuville izledi.

WRC'nin 8. ayağı, 13-15 Ağustos tarihlerinde Belçika'da düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener İbrahim Aydemir Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Hande Yener Düm Tek Tek Kadir Doğulu
Spor Aytaç Kara Burak Elmas Fatih Terim Gökhan Gönül Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Estonya Rallisi'nin galibi Rovanpera - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 16:10:41. #1.16#

title