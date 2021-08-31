Estonya'nın yeni Cumhurbaşkanı Alar Karis oldu
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Estonya'nın yeni Cumhurbaşkanı Alar Karis oldu

Estonya'nın yeni Cumhurbaşkanı Alar Karis oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Estonya'da tek adayın katıldığı cumhurbaşkanlığı seçimini, mecliste yapılan ikinci tur oylamada 63 yaşındaki Estonya Ulusal Müzesi Müdürü Alar Karis kazandı.

Estonya'da tek adayın katıldığı cumhurbaşkanlığı seçimini, mecliste yapılan ikinci tur oylamada 63 yaşındaki Estonya Ulusal Müzesi Müdürü Alar Karis kazandı.

Estonya'da tek adayın katıldığı cumhurbaşkanlığı seçimi, dün mecliste yapılan gizli oylamada 63 yaşındaki Estonya Ulusal Müzesi Müdürü Alar Karis'in ilk turda yeterli oyu alamaması nedeniyle ikinci tura kalmıştı. Kaja Kallas Başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin adayı olan Karis, bugün yapılan oylamada 101 sandalyeli mecliste 72 milletvekilin desteğini alarak, Estonya'nın yeni Cumhurbaşkanı oldu.

Kendisini liberal-muhafazakar değerlere bağlı olarak niteleyen Karis sonuçların açıklanmasının hemen ardından kendisine destek veren, vermeyen herkese teşekkür ederek, parlamento için iyi bir partner olacağı sözünü verdi.

Moleküler genetik ve biyoloji eğitimi almış olan Karis, 2003-2007 yılları arasında Estonya Doğa Bilimleri Üniversitesi, 2007-2012 yılları arasında da Tartu Üniversitesi rektörlüğü görevlerinde bulunmuştu. 11 Ekim'de mevcut Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid'den görevi devralacak olan Karis son olarak Estonya Ulusal Müzesi Direktörlüğü görevini yürütmekteydi.

Öte yandan, Karis mecliste dün yapılan oylamada, 63 oy alarak cumhurbaşkanı seçilmesi için gereken 68 oy sınırının altında kalmıştı. - TALLİNN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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