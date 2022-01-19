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Estonya Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye geliyor

Estonya Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye geliyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

ESTONYA Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets, 19-21 Ocak'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

ESTONYA Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets, 19-21 Ocak'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin her yönüyle ele alınması, başta NATO ortaklığımız ve ülkemizin Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci olmak üzere uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Dışişleri Bakanı Liimets, ülkemizi ziyareti kapsamında ayrıca, Adana'ya giderek geçici bir barınma merkezinde incelemelerde bulunacaktır" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Mevlüt Çavuşoğlu, Eva Maria, Türkiye, Ocak, Politika, Haber

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