Estonya'da Ukrayna'ya destek yürüyüşüne binlerce kişi katıldı

Estonya Devlet Başkanı Alar Karis'in de katılımıyla Estonya'da binlerce kişi Ukrayna'ya destek veren gösteri yaptı. Karis "Estonya ve Ukrayna tarihin aynı tarafındadır" dedi.

Estonya'nın başkenti Tallinn'de bugün Estonya Devlet Başkanı Alar Karis ve binlerce Estonyalı, Ukrayna'ya destek amaçlı gösteri yaptı. Karis "Bugün Ukrayna'yı desteklemek için Tallinn'de düzenlenen büyük toplantıda, Salı günü Kiev'de Zelenski tarafından bana verilen güzel hediyeyi giydim. Bu Rusya'nın savaşı değil, bu Putin'in savaşıdır. Avrupa'nın kalbinde" dedi.