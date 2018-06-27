Estonya'da Türkiye Bahçesi'ne İlgi

Antalya, Samsun ve Konya büyükşehir belediyeleri tarafından, Estonya 10. Uluslararası Çiçek Festivali'nde oluşturulan Türkiye Bahçesi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Estonya'nın Tallin kentinde Tower Square Park'ta düzenlenen 10. Uluslararası Çiçek Festivali başladı. Dünyanın birçok ülkesinin katıldığı festivalde, kurulan birbirinden farklı ülke bahçeleri, renk şöleni oluşturdu.

Festivalde Türkiye'yi Antalya, Samsun ve Konya Büyükşehir belediyeleri temsil etti. Üç belediye, geleneksel Türk bahçe kültürünü, ortaklaşa oluşturdukları Türkiye Bahçesi ile dünyaya tanıtıyor.

Antalya, Samsun ve Konya Büyükşehir belediyeleri bir heyet oluşturarak festivalde Türkiye'yi temsil etmek üzere çalışmalarına ocak ayında başladı. Şubat ayı içerisinde Estonya'ya malzeme temini, iklim ve toprak kontrolü amaçlı keşif ziyaretinde bulunuldu. Ziyaret sonrasında Konya, Samsun ve Antalya Belediyeleri katılımcıları Antalya'da tekrar bir araya gelerek, yarışmada uygulanacak projenin çizimlerini gerçekleştirdi.

Çizilen proje, gerekli düzenlemeler yapılarak, Estonya'da festival alanında uygulandı. Türkiye Bahçesi, 24 Ağustos 2018 tarihine kadar açık kalacak.