Estonya'da Türk Teknik Direktör Cenk Özcan Fırtınası Esiyor

Türkiye'de birçok kulüpte antrenörlük yapan Cenk Özcan, teknik direktör kariyerine galibiyetle başladı.

Martin Jol'un Fulham'ı çalıştırdığı dönemde Hollandalı teknik adamın yanında eğitim alan Cenk Özcan, Türkiye'de Aykut Kocaman, Abdullah Avcı, Yılmaz Vural, Mustafa Reşit Akçay, Hikmet Karaman gibi isimlerin yanında çalıştıktan sonra teknik direktörlük yapmaya karar verdi.

İLK MAÇINI 4-1 KAZANDI

44 yaşındaki Cenk Özcan, Estonya Ligi takımlarından Narva Trans ile çıktığı ilk maçında galibiyete ulaştı. Estonya'da çalışan ilk Türk teknik adam olan Cenk Özcan, Narva Trans'ın başında Viljandi JK Tulevik'e karşı 4-1 galibiyet elde etti.

Estonya Liginde 4. sırada olan Narva Trans, UEFA Avrupa Ligi bileti alabilmek için mücadele ediyor.