Estonya'da "Rusya'yla birleşme referandumu" önerisi kriz çıkardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Estonya'da "Rusya'yla birleşme referandumu" önerisi kriz çıkardı

11.01.2021 18:08 | Son Güncelleme: 11.01.2021 18:12
Estonya'da

Eski Sovyetler Birliği ülkelerinden Estonya'da, ülkenin Rusya'yla birleşmesi için referanduma gidilmesi teklifi ortalığı karıştırdı.

Eski Sovyetler Birliği ülkelerinden Estonya'da, ülkenin Rusya'yla birleşmesi için referanduma gidilmesi teklifi ortalığı karıştırdı. Muhalefetteki Reform Partisi'nin önerisinin ardından konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Jüri Ratas, bu önerinin tüm siyasi partiler tarafından kınanması çağrısı yaptı.

Eski Sovyetler Birliği ülkelerinden Estonya'da, ülkenin Rusya'yla birleşmesi için referanduma gidilmesi teklifi parlamentoda gündeme geldi. Öneri, muhalefetteki Reform Partisi'nden geldi. Estonya Başbakanı Jüri Ratas, Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda ülkesinin Rusya'yla birleşmesi için referanduma gidilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

MUHALEFETTEN ÖZÜR BEKLENDİ

Estonya'nın bağımızlığının ve egemenliğinin anayasanın ilk maddesi olduğunu vurgulayan Rates, "Tüm Estonyalı siyasi güçler bu öneriyi kesinlikle kınamalılar" ifadesini kullandı. Muhalefetteki Reform Partisi'nden üç milletvekili, evlilik tanımıyla ilgili yapılacak referanduma "Rusya ile birleşme" konusunun da eklenmesi önerisinde bulundu, ancak daha sonra bu öneri geri çekildi.  Estonya Parlamentosu Başkanı Henn Polluaas, Reform Partisi üyelerine bu öneriden dolayı toplum önünde özür dileme çağrısı yaptı.  Eşcinsel evliliklerinin yasallaştırılması talepleri sonrası Estonya Parlamentosu, evliliklerin "erkekler ve kadınlar arasında birlik" olup olmadığı konusunun karara bağlanması için referanduma gitme kararı almıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlker Başbuğ Fahrettin Koca Canan Kaftancıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kanye West Hande Erçel Şeyma Subaşı Eser Yenenler
Spor Erol Bulut Mustafa Yumlu Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ocak Çocuk Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Estonya'da "Rusya'yla birleşme referandumu" önerisi kriz çıkardı - Haberler Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 18:20:28. #1.14#
title