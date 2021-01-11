Estonya'da "Rusya'yla birleşme referandumu" önerisi kriz çıkardı

Eski Sovyetler Birliği ülkelerinden Estonya'da, ülkenin Rusya'yla birleşmesi için referanduma gidilmesi teklifi ortalığı karıştırdı. Muhalefetteki Reform Partisi'nin önerisinin ardından konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Jüri Ratas, bu önerinin tüm siyasi partiler tarafından kınanması çağrısı yaptı.

Eski Sovyetler Birliği ülkelerinden Estonya'da, ülkenin Rusya'yla birleşmesi için referanduma gidilmesi teklifi parlamentoda gündeme geldi. Öneri, muhalefetteki Reform Partisi'nden geldi. Estonya Başbakanı Jüri Ratas, Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda ülkesinin Rusya'yla birleşmesi için referanduma gidilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

MUHALEFETTEN ÖZÜR BEKLENDİ

Estonya'nın bağımızlığının ve egemenliğinin anayasanın ilk maddesi olduğunu vurgulayan Rates, "Tüm Estonyalı siyasi güçler bu öneriyi kesinlikle kınamalılar" ifadesini kullandı. Muhalefetteki Reform Partisi'nden üç milletvekili, evlilik tanımıyla ilgili yapılacak referanduma "Rusya ile birleşme" konusunun da eklenmesi önerisinde bulundu, ancak daha sonra bu öneri geri çekildi. Estonya Parlamentosu Başkanı Henn Polluaas, Reform Partisi üyelerine bu öneriden dolayı toplum önünde özür dileme çağrısı yaptı. Eşcinsel evliliklerinin yasallaştırılması talepleri sonrası Estonya Parlamentosu, evliliklerin "erkekler ve kadınlar arasında birlik" olup olmadığı konusunun karara bağlanması için referanduma gitme kararı almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı