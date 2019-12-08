Estonya'da düzenlenen robot yarışmasında dünya şampiyonu oldular

08.12.2019 09:21 | Son Güncelleme: 08.12.2019 09:28

Estonya'da düzenlenen Robotex robot yarışmasına Türkiye'yi temsilen katılan öğrenciler, dünya birinciliğini kazandı. Dünya şampiyonu olan öğrencilerin sahneye çıkarak Türk bayrağını açması izleyenleri gururlandırdı.



Kadıköy Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerinden oluşan 'kadro team' isimli robot takımı, Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen Robotex robot yarışmasına katıldı. Yarışmaya 2 ayrı takımla katılan özel yetenekli öğrenciler, 'Makeblock çizgi izleyen" kategorisinde yarıştı. Kore, Çin, İtalya gibi ülkelerin aralarında bulunduğu 64 takımın katıldığı yarışmada öğrenciler, hem dünya birinciliğini hem de dünya ikinciliğini kazandı.



Yarışma sonucunun açıklanmasının ardından sahneye çıkan öğrencilerin Türk Bayrağı açmaları ise izleyenleri gururlandırdı.



"Bayrağımızı orada dalgalandırmak çok güzel"



'Kadro team' robot takımı kaptanı Bilişim Teknolojileri öğretmeni Bekir Çelen, "Öncelikle Türkiye'de ulusal yarışmada ilk ve ortaokul takımımızla birinci olduk. Türkiye'de 30 takım arasında birinci olduktan sonra Estonya'da yarışmaya katıldık. Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandık. Öğrencilerimizin uluslararası başarıyı elde etmeleri, gerçekten çok heyecan verici. Hem bizim için hem onlar için heyecan ve gurur verici bir şey. Türk bayrağımızı orada dalgalandırmak çok güzel" dedi.



"Kendilerinden büyük öğrencilerle yarıştılar"



Öğrencilerin haftada iki gün bilim ve sanat merkezine gelerek uygulamalı olarak çalışmalar yaptıklarını aktaran Çelen, " Bizden, problem çözme, sorun çözme, kodlama robotik gibi eğitimler aldılar. Disiplinli bir çalışma gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin emeklerinin karşılığında Türkiye'yi gururlandırarak orada başarılı olmaları bizi çok mutlu etti. Süreç hem bizim için hem öğrencilerimiz için çok güzeldi. Birçok deneyim kazandılar. Orada da gururlandırdılar ve Türkiye'ye geri döndük. Uluslararası platformda herhangi bir yaş sınırı yoktu. Hatta üçüncü olan takım İtalya'dan lise öğrencileriydi. Kendinden daha büyük öğrencilerle yarışıp bu başarıyı elde etmeleri bizi çok gururlandırdı" diye konuştu.



"Çok zor şartlar altında kazandık"



'Kadro team' robot takımının öğrencilerinden Ada Ayşe Beğendi, çok zor şartlar altında çalıştıklarını ve kazandıklarını söyleyerek "Gerçekten çok mutluyuz, güzeldi. Sahneye çıkınca çok heyecanlandık. Bizim az sayıda robotumuz olduğu için zor şartlar altında yarıştık. Ama arkadaşlarımızla çalışmak güzeldi. Hata ve sorunla karşılaştık ama sorunlarımızı düzelttik. Güzel geçti" dedi.



"Benim için çok güzel bir deneyim"



Takımın Doruk Alp Uzunarslan isimli öğrencisi, robotu nasıl tasarladıklarını anlatarak, "Estonya uluslararası yarışmadaki parkurla bizim çalıştığımız parkur çok farklıydı. Biz robotu orada yeniden kodladık, tasarımını değiştirdik. Gerçekten çok heyecanlandım. Yarışma sayesinde ilk kez yurt dışına çıktım. Benim için çok güzel bir deneyim oldu" diye konuştu.



"Burada bir takım olup kazandık"



Dünya birinciliğinin çok güzel bir duygu olduğunu ve gurur duyduklarını söyleyen Samed Sarı isimli öğrenci ise, "Burada Kadıköy BİLSEM olarak dünya birincisi olduk. Buranın bize sunduğu ayrıcalıklar çok fazla. Burası çok güzel bir yer. Her çocuğun robotla ilgilenmesini isterdim. Robotlar çok güzel şeyler, geleceğimizi bunlarla kurtaracağız. Burada takım çalışmasını öğrendik, görev dağılımları yaptık. Bu şekilde bir takım olup dünya birinciliğini kazandık" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA