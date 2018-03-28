Estonya Başbakanı Ratas Lübnan'da
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin Estonya Başbakanı Juri Ratas'ı karşılaması Lübnan Başbakanı el-Hariri ve Estonya Başbakanı Ratas'ın bir araya gelmesi Estonya Başbakanı Juri Ratas'ın basın mensuplarına açıklama yapması Estonya Başbakanı Juri Ratas, resmi temaslarda bulunmak...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin Estonya Başbakanı Juri Ratas'ı karşılaması
Lübnan Başbakanı el-Hariri ve Estonya Başbakanı Ratas'ın bir araya gelmesi
Estonya Başbakanı Juri Ratas'ın basın mensuplarına açıklama yapması Estonya Başbakanı Juri Ratas, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri tarafından karşılandı. Karşılama töreninin ardından iki başbakan bir araya geldi.
Estonya Başbakanı Jüri Ratas görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi.