Estonya Başbakanı Ratas Lübnan'da

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Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin Estonya Başbakanı Juri Ratas'ı karşılaması

Lübnan Başbakanı el-Hariri ve Estonya Başbakanı Ratas'ın bir araya gelmesi

Estonya Başbakanı Juri Ratas'ın basın mensuplarına açıklama yapması Estonya Başbakanı Juri Ratas, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri tarafından karşılandı. Karşılama töreninin ardından iki başbakan bir araya geldi.

Estonya Başbakanı Jüri Ratas görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi.