Estonya Başbakanı Juri Ratas istifa etti
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Estonya Başbakanı Juri Ratas istifa etti

13.01.2021 10:35 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:48
Estonya Başbakanı Juri Ratas istifa etti

Estonya'nın Başbakanı Juri Ratas yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevinden istifa etiğini açıkladı.

Estonya'nın Başbakanı Juri Ratas yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevinden istifa etiğini açıkladı.

 Estonya'nın Başbakanı Juri Ratas yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevinden istifa etiğini açıkladı.Başkent Tallin'de açıklama yapan Ratas, siyasi sorumluluğu üstlenmek ve iddiaları açıklığa kavuşturmak amacıyla bu istifa kararını aldığını dile getirdi. Ratas'ın istifasını gün içerisinde Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid'a sunması bekleniyor.

"BİRÇOK SEÇENEK VARKEN BEN İSTİFA ETMEYİ SEÇTİM"

Ratas, kararın çalışma arkadaşlarıyla yapılan 14-15 saatlik görüşme sonucu verildiğini belirterek, "Bir dizi farklı seçenek varken, istifa bunlardan en doğru olanı olarak göründü" dedi.Öte yandan,2016 yılından beri ülkenin başbakanı olan Ratas, 2016-2019 yılları arasında Merkez Parti, Sosyal Demokratlar ve Isamaa partilerinden oluşan koalisyonu yönetmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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