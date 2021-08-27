ESTOB, yeniden yapılandı
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ESTOB, yeniden yapılandı

ESTOB, yeniden yapılandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

2006 yılında kurulan Ege Sivil Toplum Birliği (ESTOB), bölgedeki konfederasyon, federasyon ve derneklerin resmi katılımı ile yeniden yapılandı.

2006 yılında kurulan Ege Sivil Toplum Birliği (ESTOB), bölgedeki konfederasyon, federasyon ve derneklerin resmi katılımı ile yeniden yapılandı. Çeşitli sivil toplum kuruluşları, ESTOB resmi kurum çatısı altında faaliyet göstermeye karar verdi.

2006 yılında kurulan ve bölgede önemli faaliyetlere imza atan ESTOB'un, bölgedeki konfederasyon, federasyon ve derneklerin resmi katılımı ile yeniden yapılanarak gelişen toplumsal dinamikler çerçevesinde sorumluluk almaya karar verdiği belirtildi. İzmir Ticaret Odasında sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin bir araya geldiği ESTOB tanıtım toplantısında, sivil toplum kuruluşlarının ESTOB resmi kurum çatısı altında faaliyet göstermeye karar verdiği ifade edildi.

Konyalılar Dernekleri Birliği Federasyonundan ESTOB Dönem Sözcüsü Mehmet Aydoğan, "Yeniden teşkilatlanan ESTOB, sivil toplum liderlerinden oluşan beş kişilik divan kurulu, konfederasyon ve federasyon başkanlarından oluşan 15 kişilik as başkanlar kurulu 50 kişilik merkez karar yönetim kurulu ve 300 kişilik sivil toplum meclisinden oluşmakta. Birlik, as başkanlar arasından dönemsel sözcülerce temsil edilmektedir. Birliğin lideri şahıslar değil, sivil toplum ruhuna gösterilen hassasiyettir" dedi.

Aydoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sivil toplum birliği çatısı altında faaliyet gösterecek konfederasyon, federasyon ve etkin derneklerin temsil ettiği ve kendisinden sonraki nesle aktarma mücadelesinde olduğu farklı kültür miraslarının ayrıştırıcı değil, birleştirici unsur olarak birlikte yaşamasını sağlayacak etkinlikler düzenlemek hedefimizdir. Bu kapsamda Karadeniz'den Urfa'ya; İzmir'den Konya'ya; Balkanlardan Azerbaycan'a; Denizli'den Gaziantep'e tüm kültürel etkinlik faaliyetlerini bir arada yürütmek hedefimizdir. Cemiyetlerimizce yaşatılma çabası gösterilen kültür zenginliklerimizi birlik gücümüz olmaktan çıkarıp ayrıştırıcı olarak kullanmaması yönünde çalışmalarımız sürdürülecektir. Birliğimiz uygarlık hedefine ulaşmış müreffeh ve barış içinde bir toplum oluşturma çabalarına hizmeti esas alan, merkezi ve yerel idarelerin politikalarını ve uygulamalarını dikkatle takip edecek, gerektiğinde destekleyerek gerektiğinde açıktan tenkit ederek sivil toplumun yönetime katılım ve katkısına özen gösterecektir."

ESTOB, basın toplantısının ardından istişare toplantısı yaptı. - İZMİR

ESTOB, yeniden yapılandı
ESTOB, yeniden yapılandı
ESTOB, yeniden yapılandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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