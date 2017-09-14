Estetikten Sonra Başka Biri Olan Günel Konuştu: Birce Akalay'a Benzemek Güzel

Yeni imajıyla oyuncu Birce Akalay'a benzetilen Azeri şarkıcı Günel, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Günel, "Sadece burnuma estetik yaptırdım." dedi.

BİRCE AKALAY, GÜZEL BİR KADIN

Şarkıcı Günel verdiği kısa röportajda, "Sadece burun estetiği yaptırdım. Birce Akalay'a benzemek için çaba göstermedim. Ayrıca Birce Akalay'a benzemek güzel. Sonuçta güzel bir kadın" dedi.