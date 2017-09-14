Estetikten Sonra Başka Biri Olan Günel Konuştu: Birce Akalay'a Benzemek Güzel
Estetikle adeta başka biri olan Azeri şarkıcı Günel, "Birce Akalay'a benzemek güzel." diyerek sadece burun estetiği yaptırdığını söyledi.
Yeni imajıyla oyuncu Birce Akalay'a benzetilen Azeri şarkıcı Günel, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Günel, "Sadece burnuma estetik yaptırdım." dedi.
BİRCE AKALAY, GÜZEL BİR KADIN
Şarkıcı Günel verdiği kısa röportajda, "Sadece burun estetiği yaptırdım. Birce Akalay'a benzemek için çaba göstermedim. Ayrıca Birce Akalay'a benzemek güzel. Sonuçta güzel bir kadın" dedi.