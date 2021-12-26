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Estetikten hiç korkmuyorum!

Estetikten hiç korkmuyorum!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'Aslı Tarcan Vadi Estetik Center' açılış ve yeni yıl partisi önceki akşam 400 davetinin katılımı ile Radisson Blue Otel'de gerçekleşti. Özel açılış davetinde sunuculuk yapan Özge Ulusoy'la Aslı Tarcan objektiflere birlikte poz verdiler. İşte detaylar...

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Sağlık Turizmi İşverenler Sendikası Başkanı (USTİS) Aslı Tarcan, "Yeni yıl aslında, yeni klinik gibi şey oldu" derken, Özge Ulusoy ise" Ben Aslı'yı çok uzun yıllardır tanıyorum. Başarısını nasıl adım adım getirdiğini çok iyi biliyorum. Çok güzel bir gece çok mutluyum. Güçlü kadınlarla olunca çok mutlu oluyorum" dedi. Estetik yaptırdığı haberler i ile sürekli gündem olan Ulusoy, hiç korkmuyor musunuz? Sorusuna Ulusoy, "Yok hayır niye korkayım. İstedikten sonra hiç korkmam, herkes ihtiyacı olduğu için yapsın. Aynaya bakınca kendinizi güzel hissetmeyip mutlu olamayacağınız her şeyi yaptırın, imkanınızca mutlu olun. İnsan mutlu olursa etrafınızda toplumda mutlu olur. O yüzden de herkes mutsuz olduğu her şeyi yaptırsın" dedi.2022'ye İstanbul'da evde erkek arkadaşı Faruk Çolakoğlu ile gireceğini söyleyen Ulusoy, "Birlikte evde hindi yiyeceğiz, film izleyeceğiz. Gerçekten öyle çok kalabalıklara karışmak istemiyoruz" dedi. 2022'de sizi gelinlikte görebilir miyim sorusuna ise "Kısmet bu işler hayırlısı" ifadelerini kullandı.

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