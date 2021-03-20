Estetik ve Beslenme Uzmanı İmren Öztürk dünyaya açılmayı hedefliyor
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Estetik ve Beslenme Uzmanı İmren Öztürk dünyaya açılmayı hedefliyor

20.03.2021 10:40 | Son Güncelleme: 20.03.2021 10:44
Estetik ve Beslenme Uzmanı İmren Öztürk dünyaya açılmayı hedefliyor

Estetik ve Beslenme Uzmanı İmren Öztürk, Almanya ve İngiltere'de şube açmaya hazırlandığını söyledi.

Estetik ve Beslenme Uzmanı İmren Öztürk, Almanya ve İngiltere'de şube açmaya hazırlandığını söyledi. Öztürk, "Hedefim, yurt dışındaki şube sayımızı her yıl artırarak yurt dışında bir Türk olarak insanları tedavi etmek ve ülkemin adını duyurmak" dedi.

Estetik ve Beslenme Uzmanı İmren Öztürk, Türkiye'de birçok kişiye dokunarak güzelleştirdikten sonra yeni getirttiği cihazlarla yurt dışında şube açmaya hazırlandığını açıkladı. Lazer tedavisi, zayıflatma operayonu ve cilt tedavisi alanlarında hizmet verdiklerini söyleyen Öztürk, yeni alınan cihazlar ile hizmet kalitesini daha da artıracağını ifade etti.

Estetik merkezinde birçok ünlü ismi tedavi ettiğini aktaran Öztürk, Almanya ve İngiltere'de şube açmaya hazırlandığını dile getirdi. Öztürk, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada adından söz ettirmeyi hedeflediğini anlattı.

ÖZTÜRK: YURT DIŞINDA ŞUBELEŞME AMACINDAYIM

Pandemi döneminde tüm kurallara uyarak ve tedbirleri alarak çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Öztürk, "Yurt dışından getirdiğim cihazlar ile hem Türkiye'deki müşterilerime verdiğim hizmetin kalitesini artırmak hem de yurt dışında önemli işlere imza atmayı hedefliyorum. Türkiye'deki çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürerken, yurt dışında da şubeleşme adına önemli adımlar atıyoruz. Hedefim, yurt dışındaki şube sayımızı her yıl artırarak yurt dışında bir Türk olarak insanları tedavi etmek ve ülkemin adını duyurmak" diye konuştu.


Estetik ve Beslenme Uzmanı İmren Öztürk dünyaya açılmayı hedefliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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