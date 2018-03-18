Estetik Tasarımlar Alıcıyla Buluşmaya Hazırlanıyor

Dünya çapında halı pazarında büyük bir paya sahip olan ve Türkiye'nin en önemli, köklü halı markalarından biri olan Karmen Halı, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bayi toplantıları ile yeni ürünlerini satışa sundu.

İç Anadolu, Karadeniz ve Ege Bölgelerinde olmak üzere, art arda üç tane bayi toplantısı düzenleyen firma, toplamda 165 bayisini ağırlamış oldu. Hikayesi olan güncel desenler ile, kullanıcılarının yaşam alanlarında huzurlu ve rahat bir atmosfer oluşturmayı misyon edinen Karmen Halı, aynı zamanda kaliteden ödün vermeyen üretim anlayışıyla bir kez daha herkesi etkiledi. Önümüzdeki haftalarda Türkiye'nin farklı bölgelerinde gerçekleştirilecek olan, diğer bayi toplantıları için yoğun bir hazırlık içinde olan firma, yeni koleksiyonları ile her eve girmeyi hedefliyor.

Fuar hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor

24- 27 Nisan 2018 tarihinde Gaziantep'te gerçekleşecek olan, dünyanın en önemli halı fuarlarından biri olan Domotex Turkey Fuarı için de ar-ge ve pazarlama birimlerinin ciddi çalışmalar başlattığı ifade edildi. Fuarın en gözde markalarından biri olmayı hedefleyen firma yetkilileri, yeni koleksiyonlarla çok iddialı olduklarını belirterek, emin adımlarla yollarına devam ettiklerini kaydetti. - GAZİANTEP