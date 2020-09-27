Estetik operasyon geçiren kadının ölümüne ilişkin aranan şüphelilerden biri tutuklandı
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Estetik operasyon geçiren kadının ölümüne ilişkin aranan şüphelilerden biri tutuklandı

27.09.2020 18:53 | Son Güncelleme: 27.09.2020 18:56
Estetik operasyon geçiren kadının ölümüne ilişkin aranan şüphelilerden biri tutuklandı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki bir güzellik merkezinde estetik operasyon geçiren kadının ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra haklarında yeniden gözaltı kararı verilen şüphelilerden Pratisyen Dr. Ö.Ö, İzmir'de tutuklandı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki bir güzellik merkezinde estetik operasyon geçiren kadının ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra haklarında yeniden gözaltı kararı verilen şüphelilerden Pratisyen Dr. Ö.Ö, İzmir'de tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, aranan şüphelilerden Ö.Ö, avukatıyla Karşıyaka Polis Merkezine geldi.

Ö.Ö, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından SEGBİS sistemiyle ifade vermesinin ardından tutuklandı.

Diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Beylikdüzü'nde bulunan bir güzellik merkezine giderek estetik operasyon yaptıran ve daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 38 yaşındaki Kübra B'nin ölümüne ilişkin, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, 24 Eylül'de sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince serbest bırakılmıştı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ise 25 Eylül'de, şüpheliler hakkında yeniden gözaltı kararı vermişti. Polis ekipleri, şüphelilerden 2'sini İzmir'in Menemen ilçesinde yakalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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