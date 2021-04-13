'Estetik mağduru kadınlar, toplumun önyargısından çekinerek, öne çıkamıyor'

ANTALYA'da özel bir klinikte estetik ameliyat sonrası dudağı çürüyen Songül Uzunoğlu (42), bu merkezin mağdur ettiği tek kişinin kendisi olmadığını savunarak, "Adliyeye yansıyan birçok dava var. Estetik mağduru kadınlar, toplumun önyargısından çekinerek, öne çıkamıyor" dedi.

ANTALYA'da özel bir klinikte estetik ameliyat sonrası dudağı çürüyen Songül Uzunoğlu (42), bu merkezin mağdur ettiği tek kişinin kendisi olmadığını savunarak, "Adliyeye yansıyan birçok dava var. Estetik mağduru kadınlar, toplumun önyargısından çekinerek, öne çıkamıyor" dedi.

Antalya'da aşçılık yapan 3 çocuk annesi Songül Uzunoğlu, gözaltı torbalarından kurtulmak için arkadaşlarının tavsiyesi üzerine 2019 yılının şubat ayında Muratpaşa ilçesi Lara turizm bölgesindeki güzellik ve estetik merkezine gitti. Uzunoğlu'na, göbek bölgesinden alınan yağın, yüz bölgesinin dolgusunda kullanılacağı, operasyonun çok kalıcı, ekonomik ve 2 yıl garantili olduğu söylendi. Estetik merkezindeki yetkililerle görüşen ve mart ayı başında ameliyatının yapılmasını isteyen Uzunoğlu, operasyon için 5 bin 500 lirayı nakit ödedi.

OPERASYON BAŞARISIZ OLDUMart ayında, Uzunoğlu'nun yanaklarına yapılan ve kalıcı olacağı söylenen dolgu, kısa süre sonra yok oldu. Operasyonun başarısız olması nedeniyle Uzunoğlu, nisan ayında ikinci kez aynı operasyonu geçirdi. Yüzündeki dolgu işlemi tamamlanmadan, ameliyatı yapan doktorlar, "Alt dudağınıza da dolgu yapalım, çok daha iyi görünür" dedi.Alt dudağına yapılacak işlem için gün sayan Songül Uzunoğlu'na, nisan ayında yapılan ikinci operasyon da sonuç vermedi. Doktorlar, geçen yıl mayıs ayında Uzunoğlu'nu üçüncü kez estetik operasyon için merkeze çağırdı. Uzunoğlu'nun göbek bölgesinden alınan yağ dokusu yanaklarına uygulanırken, alt dudağına da dolgu yapıldı.Yapılan tüm işlemler için estetik merkezine 7 bin 500 lira ödeyen Uzunoğlu'nun yüzüne ve dudağına yapılan dolgu kısa sürede kayboldu. Bunun üzerine 18 Kasım'da Uzunoğlu'nun göbek bölgesinden alınan yağ dokusu, 4'üncü kez yüzüne, ikinci kez de alt dudağına dolgu olarak kullanıldı.DUDAĞI ÇÜRÜDÜ ŞİKAYETÇİ OLDUSon operasyonun ardından bir sabah uyandığında çene altında morluklar ile alt dudağında siyahlaşma ve çürüme olduğunu gören Uzunoğlu, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde tedaviye alındı. Uzunoğlu, estetik operasyonları yapan doktor E.D. ile tıp merkezi hakkında şikayetçi oldu.PROF. DR. ÖZKAN SAHİP ÇIKTIAlt dudağının büyük kısmını kaybeden çaresiz kadın, AÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından muayene edildi. Prof. Dr. Özkan, zarar gören dudağı eski haline getirmek için bir dizi operasyona başladı. Songül Uzunoğlu'nun dudağına, Prof. Dr. Özkan tarafından iki kez operasyon yapıldı.'USULSÜZ RAPORLAR SÜRECİ UZATIYOR'Songül Uzunoğlu, 2019 yılında başlayan hukuk sürecinde hala bir ilerleme kaydedilmediğini ifade etti. Uzunoğlu, "Bunun nedeni hatalı operasyon yapan merkezle alakalı. Bu uygulamayı yapan insanların benimle ilgili raporları usulüne uygun tutmadıkları görülüyor. Dosyam üç kez Adli Tıp Kurumu'na gitti ve geri döndü. Bu insanların tuttuğu usulsüz raporlar sürecin uzamasına neden oluyor" ifadelerini kullandı.'BEKLEDİĞİM SÜREÇ BAŞLAMADI'Dosyasının dördüncü kez adli tıbba gittiğini aktaran Songül Uzunoğlu, hukuki sürecin başlamamış olmasının yarattığı psikolojik rahatsızlığın her geçen gün arttığını ifade etti. Uzunoğlu, "İki yılı aşan hukuk mücadelemde inanılmaz gecikmeler olduğu yetkililer tarafından bildiriliyor. Mağduriyetimi, acımı, yaşadığım umutsuzluğu daha da üst seviyelere çıkartıyor. Bir kadın olarak mağdur ediliyorum. Sağlığımdan oldum, sosyal hayatımdan oldum. Hukuk sürecinin bu kadar yavaş olması, ilerleme kaydedilmemesi beni yürekten yaralıyor" dedi.'MAĞDUR TEK KADIN BEN DEĞİLİM'Bu merkezle ilgili mağduriyet yaşayan tek kadının kendisi olmadığını öne süren Uzunoğlu, şöyle konuştu: "Bu merkezle ilgili adliyeye yansıyan birçok dava var. Toplumun önyargılı davranmasından çekinen ve öne çıkamayan estetik mağduru çok sayıda kadın var. Yaşadığım acıların bitmesini istiyorum. İçinde bulunduğumuz durum beni ve diğer mağdur kadınları çok üzüyor. Bu merkez halen faaliyetine devam ediyor. Yüzümün sağ tarafında, özel kliniğin bana uyguladığı yöntem nedeniyle kitle var. Yüzüme dokunamıyorum, dişlerimi fırçalarken, yüzüme krem sürmek istediğimde acı çekiyorum. Yaşadığım mağduriyetin son bulması için, bu merkezin ve işlemi yapanların cezalandırılmasını istiyorum. Başka kadınların zarar görmemesi için bir kadın olarak sesimi duyurmak istiyorum. Sadece kendim değil başka kadınlar adına, o özel klinikte zarar görmüş olanlar adına da konuşuyorum."KUSUR RAPORU HAZIRLANAMADI

Songül Uzunoğlu'nun avukatı Mesut Oğuz, soruşturmanın bu denli uzun sürmesinin çok üzücü olmanın yanı sıra, müvekkilin menfaatini de zedelediğini belirtti. Avukat Oğuz, "Soruşturmanın bu kadar uzun sürmesinin nedeni dosya içerisinden anladığımız kadarı ile müvekkile operasyon yapılan tıp merkezlerinde operasyon kayıtlarının hiçbirinin titiz ve düzenli, usulüne uygun tutulmaması. Gelinen süreçte, halen Adli Tıp Kurumu'ndan 'kusur raporu' alınamadığı için savcılıkça iddianame hazırlanamamıştır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol AKKIR