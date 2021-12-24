Estetik itirafı olay oldu

Kapşonlu ve maskeli haliyle zor tanınan Terzioğlu, estetik iddialarına cevap verdi.

Terzioğlu'nun estetiksiz fotoğrafları sosyal medyada hızla yayılmıştı.

"SAÇMA BİR SORU"

Bu konu hakkında ne diyeceği merak konusu olan ünlü oyuncu, "Ne saçma sapan bir soru bu? Yapmayın arkadaşlar!" diyerek sitem etti.

"BURNUMU YAPTIRMIŞTIM"

Geçtiğimiz aylarda İbrahim Selim'e konuk olan Terzioğlu, estetik yaptırdığını söylemişti. Terzioğlu, "19-20 yaşındayken burnumu yaptırmıştım. Teknoloji o kadar kötüydü ki, bir ay basket topu gibi gezdim" diye konuşmuştu.