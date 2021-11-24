ESTETİK DOKUNUŞLAR BEĞENİ TOPLUYOR

TRABZON (Habermetre) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi uzun yıllardır bakımı yapılmayan veya boş kalan alanları değerlendirerek estetik dokunuşlarda bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir ekipleri önce kentin belirli noktalarındaki alt geçitlerde bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Ardından Havalimanı kavşağındaki viyadük ışıklandırılırken, Beşirli Mahallesi'nde bulunan akıllı kavşağa da 'kolbastı' objesi yerleştirildi.

ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu'nun kent estetiğine verdiği önem doğrultusunda, üst geçitlerimizle birlikte alt geçitler, viyadükler ve akıllı kavşaklarda yenileme çalışması yürütülmektedir. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerimizce Havalimanı viyadüğü ışıklandırılırken, Beşirli Mahallesi'nde bulunan akıllı kavşağa ise kolbastı objesi yerleştirildi. İlerleyen günlerde şehrimizin çeşitli noktalarında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Halkımızın daha temiz daha huzurlu bir Trabzon'da yaşaması için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" denildi.

ÇEVRE SAKİNLERİ TEŞEKKÜR ETTİ

Yapılan çalışmaları çok beğendiklerini dile getiren çevre sakinleri, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu, şehrimizde çok güzel projelere imza atıyor. Trabzon'un bunca yıllık altyapı sorununu çözerken, üstyapı çalışmaları ile de kent estetiğine önem veriyor. Başkan Zorluoğlu'na ve ekibine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

TARİH : 24. 11. 2021

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