Estetik diş uygulamaları yüz simanızı değiştiriyor

15.10.2019 08:44

Son zamanlarda çok fazla tercih edilen gülüş tasarımının kişilerin toplum içinde daha rahat gülmesi ve hissetmesi için yapıldığını belirten Dentakademi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Kurucu Ortalarından Dt. Göker Taşkınsu, gülüş tasarımında yüz alanında sima değişiminin önemine dikkat çekti.

Gülüş tasarımının pembe ve beyaz estetik olarak ikiye ayrıldığını söyleyen Dt. Göker Taşkınsu, "Pembe estetik olarak adlandırılan estetikte diş etlerine uygulamalar yapılmaktadır. Gülüş tasarımında diş ile diş eti kısmının birbiriyle uyumlu olması pembe estetik ile sağlanır. Beyaz estetik ise dişin görünen kısmında uygulanır ve dişin şekli, boyutunda düzenlemeler yapılabilir.Bu estetik uygulamalar haricinde ortodonti işlemler, bonding uygulaması, zirkonyum uygulamaları da kullanılabilir.

GÜLÜŞ TASARIMINDA SİMÜLASYON ÇALIŞMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIR

Günümüzde gülüş tasarımı hastaya uygulanmadan önce hastanın diş ve ağız ölçüleri alınarak laboratuvar ortamında alınan ölçü üzerinden çalışılır. Alçı model çıkarıldıktan sonra hastaya örnek çalışma uygulanır ve üzerinden tekrar hastayla konuşarak karar verilir. Gülüş tasarımı uygulanmadan önce simülasyon çalışması büyük önem taşımaktadır.

GÜLÜŞ TASARIMI YÜZ SİMASINI DEĞİŞTİRİR

Gülüş tasarımı yapılan kişinin gülüşü, siması, güldüğü zaman karşı tarafın onu algılama biçimi hatta konuşma şekli bile değişebilmektedir. Gülüş tasarımı ile insanların ifadesi değişmektedir.

Bu nedenle gülüş tasarımı kişiye özgü olmalıdır. Gülüş tasarımında en önemli nokta tasarımın kişinin yüz hatlarına uygun olmasıdır. Bu nedenle gülüş tasarımının standart bir şekli yoktur. Kişinin diş yapısı, diş uzunluğu, dişeti hatta dudak kalınlığı bile dikkate alınmalıdır.

Hatta cinsiyete göre de gülüş tasarımları değişmektedir. Kadınlar da daha narin, kibar görüntülü tercih edilirken erkeklerde daha maskülen, iddialı ve kuvvetli görünen dişler tercih etmekteyiz.

GÜLÜŞ TASARIMINDAN SONRA ESTETİK UYGULAMASINA HEMEN KARAR VERİLMEMELİDİR

Gülüş tasarımından sonra dudaklarda bir miktar incelme meydana geldiği için dudak kalınlığı önemlidir. Dişler dışarıya doğru pozisyonlandığı zaman ince bir dudak yapısı varsa hastanın daha incelir bu da istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle gülüş tasarımından sonra ufak dolgu ve botoks ihtiyacı doğabilmektedir. Ancak bu işlemlere de gülüş tasarımından hemen sonra karar verilmemesi gerekir. Gülüş tasarımından sonra iki üç ay alışma süresi geçmeli ve alışma zamanı tanınmalıdır." dedi.

Kaynak: Bültenler