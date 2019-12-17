'Estetik cerrahiyi, plastik cerrahlar yapmalı'

17.12.2019 15:21 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:22

TÜRK Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Sühan Ayhan, Antalya'da Songül Uzunoğlu'nun yaptırdığı dolgu nedeniyle dudağında doku kaybı oluştuğunu belirterek, estetik cerrahi operasyonların, plastik cerrahi uzmanlarınca yapılması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Sühan Ayhan, Antalya'da aşçılık yapan 3 çocuk annesi Songül Uzunoğlu'nun alt dudağını kaybettiği estetik cerrahi operasyonuna ilişkin açıklama yaptı. Cerrahi estetik işlemleri plastik cerrahi uzmanlarının, dolgu, botoks, mezoterapi gibi cerrahi olmayan operasyonları ise dermatoloji uzmanı veya plastik cerrahi uzmanlarının yapmaya yetkili olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ayhan, "Özellikle yağ dolgusu işlemleri çok yanlış anlaşılıyor. Bu cerrahi operasyon gerektirir. Hastane ortamında ve plastik cerrahlar tarafından yapılması şarttır" dedi.

Songül Uzunoğlu'na yağ enjeksiyonu yapılması sonrasında dudak dokusu kaybı yaşadığı belirten Prof. Dr. Ayhan, "Güzellik merkezi, güzellik salonu veya kuaförlerde tıbbi işlem yapılamaz. Bu alanlarda hekim çalışamaz ve tıbbi enjeksiyon işlemleri yapamaz. Her tıbbi işlemin yan etki ve komplikasyon ihtimali vardır. Estetik amaçlı bile olsa yapılan işlemlerin ruhsatlı kliniklerde ve bu konuda eğitim almış hekimler tarafından hayata geçirilmesi son derece önemlidir" diye konuştu.Prof. Dr. Sühan Ayhan, "Daha güzel görünmek için tıbbın ve estetik endüstrisinin olanaklarından yararlanmak günümüzde kişisel bakımın bir parçası olarak kabul görüyor. Bu amaçla cerrahi ve cerrahi olmayan birçok uygulama var. Bu alan çok sayıda insanın çalıştığı, birçok branştan hekimin yer aldığı büyük bir ekonomi haline geldi. Ülkemiz dünyada bu alanda en çok işlem yapılan ilk 10 ülke arasında. Hem kendi ülkemizden hem de yurtdışından güzelleşmek, gençliğini korumak için birçok kişi bu uygulamaları yaptırıyor. Ne yazık ki bu alanda yeterli eğitim almamış, uzmanlığı olmayan doktorlar ve hatta hekim olmayan kişilerin uygulamaları geri dönülmez istenmeyen sonuçlara da yol açabiliyor" dedi.TAM TEŞEKKÜLLÜ HASTANE UYARISIProf. Dr. Sühan Ayhan, kişinin yüzünde, vücudunda kendisini rahatsız eden bölgelerle ilgili şikayetleri için cerrahi ya da cerrahi olmayan estetik uygulamalarla çözümler bulabileceğini belirtti. Prof. Dr. Ayhan, "Bu konuda şikayetlerinizi ve ne istediğinizi net olarak belirleyin ama tedavinizin seçimini sosyal medya ve internet araştırmalarından kendiniz yapmaya çalışmayın. Buna hekiminizle birlikte karar verin. Genel anestezi alarak yapılan işlemlerin hepsi ve yağ dolgularının tam teşekküllü hastane ortamında yapılması şart. Aksi bir teklifle gelinirse bu riski almayın ve işlemi yaptırmayın" diye konuştu.'HEKİMİN DİPLOMASINI KONTROL EDİN'Estetik operasyonu yaptıracak hastanın işlem öncesi verilen formları dikkatle incelemesini tavsiye eden Prof. Dr. Sühan Ayhan, şöyle dedi: "Hangi işlemin ne tür riskler taşıdığını, ne kadar kalıcı olabileceğini doktorunuza sormaktan çekinmeyin. Tüm işlemlerin küçük de olsa komplikasyon riski taşıdığını bilerek ve kabul ederek bu işlemleri yaptırın. Estetik cerrahi işlemler için hekim seçerken hekimin diplomasını kontrol edin. Çünkü, tıp mesleğinin kurallarını belirleyen 1219 sayılı temel kanuna göre, hekimlik yapabilmek için tıp fakültesi mezunu olmak ve bir alanda uzman olduğunu ilan edebilmek için yasada adı ve eğitim süresi belirtilen uzmanlık dallarında, uzmanlık diplomasına sahip olmak gerekir. 1219 Sayılı Yasada uzmanlık dallarının yetkinlik alanları gözetilerek uzmanlık dalı isimleri belirlenmiştir. Bu tür operasyonları yapacak uzmanlık dalı da 'plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi'dir."UZMANLIK ALANI UYARISI

Hekimlere uzmanlık alanları dışına çıkmamaları uyarısında da bulunan Prof. Dr. Ayhan, "Hekimler uzmanlık alanlarında derinleşerek, yetkinlik sınırları içinde kalarak, topluma güvenli ve nitelikli sağlık hizmeti vermelidir. Temel etik yaklaşım da budur" diye konuştu.

Kaynak: DHA