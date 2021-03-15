Estetik ameliyatı oldu, psikolojisi bozuldu
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Estetik ameliyatı oldu, psikolojisi bozuldu

15.03.2021 16:43 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:47
Estetik ameliyatı oldu, psikolojisi bozuldu

İstanbul'da özel bir hastanede burun ve göğüs estetiği ameliyatı olan Samyeli Ünsal, kabus yaşadı.

İstanbul'da özel bir hastanede burun ve göğüs estetiği ameliyatı olan Samyeli Ünsal, kabus yaşadı. Burnu üzerindeki şişkinliğin geçmemesi ve göğsünde yaşanan sıkıntılarından dolayı psikolojisi bozulan genç kadın, hukuk mücadelesi başlatmaya hazırlanıyor.

Samyeli Ünsal 2018 yılında Bahçelievler'de özel bir hastanede aynı doktordan burun ve göğüs ameliyatı oldu. İddiaya göre aynı anda yapılan operasyonun ardından genç kadının şikayetleri arttı. Hastane burun estetiği ameliyatında yaşanan hatayı kabul etti ve genç kadın 2019 yılında yeniden burun estetiği ameliyatı oldu. Ancak ameliyatın üzerinden iki yıl geçmesine rağmen Ünsal'ın şikayetleri son bulmadı. Burnunda şişlik ve göğsündeki problemler nedeniyle psikolojisi bozulan genç kadın, mağduriyetinin giderilmesi için şikayetçi olmaya hazırlanıyor.

Yaşadıklarını anlatan Samyeli Ünsal, "2018 yılında özel bir hastanede burun ve göğüs ameliyatımı aynı anda oldum. Burun ameliyatım sıkıntılı olduğu için bir daha yapıldı ikisi de maalesef ki çok kötü oldu. Ameliyatta iki sene geçmesine rağmen göğsümde simetri problemi içerisindeki silikondan katlama oldu. Doktorumla görüştüm 'ben o hastaneden ayrıldım sana yardımcı olamayacağım' dedi. Hastaneyle zoraki bir şekilde görüştükten sonra bununla mutlu olmam gerektiğini söylediler. Benimle birlikte sorun yaşayan insanların sesi olmak istiyorum. Ben merdiven altı bir yerde ameliyat yaptırmadım özel hastanenin kurum ve doktorlarına güvendim ve olumlu sonuç almadım" ifadelerini kullandı.

Geçirdiği ameliyatlar nedeniyle sağlık problemleri yaşadığını vurgulayan genç kadın, "Burnumun üstü çok kalın bir şekilde kaldı uyurken ağzım açık bir şekilde uyuyorum. Bu da benim için bir sıkıntı. İki senelik ameliyatın ardından göğüslerim sarktı, bana küçük bir protez konmuş elimle dokunduğum anda göğsümde sarkma, içerde katlanma var; simetrisi çok kötü ve ben giyindiğim anda kendime aynada bakmak istemiyorum. Bununla alakalı psikolojim çok bozuldu kendimi çok kötü hissediyorum. Hukuki boyuta taşımak istedim. Hastane benden zaman istedi, bu zaman içinde beni hep oyaladılar, yardımcı olmadıkları için hem suç duyurusunda bulunacağım, hem doktorum hem de hastaneyle alakalı yasal haklarımı her yönden arayacağım" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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