Estaş, İşe Alacağı Personel İçin Eğitim Düzenledi

Eksantrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (ESTAŞ), istihdam edeceği personel için eğitim programı düzenledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitim programında konuşan Vali Davut Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde başlayan istihdam seferberliğinde Sivas'ta 16 binin üzerinde ilave istihdam sağlandığını belirtti.

Gül, 2018 yılı içerisinde istihdam seferberliği sayesinde insanların işe kavuşması devam edeceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Artık devlet kendisi fabrika yapmıyor, fabrika yapacaklara imkan sağlıyor. Devlet, OSB'lerde arazi, uygun şartlarda kredi tahsis edip, bürokratik işleri en aza indirmeye gayret gösteriyor. Ticaretlerini yapabilecekleri güvenlik, sağlık, altyapı ile ilgili tedbirler alıyor. Sivas'ta da bunu yapmaya çalışıyoruz. ESTAŞ, Türkiye'de, Sivas'ta bir başarı öyküsü, parmakla gösterilecek bir kuruluş. Kursiyerler de iyi bir başlangıç yaptı. Çalıştığınız müddetçe hem kariyer basamaklarında hızla yol alırsınız hem de alın teri ile evinize ekmek götürürsünüz."

ESTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Timuçin de 2018 yılında yapılacak olan istihdam seferberliği kapsamındaki kursiyer eğitimi için bir araya geldiklerini belirtti.

Geçen yıl 130 personeli böyle bir eğitim sonrası istihdam ettiklerini aktaran Timuçin, "Geçen yıl Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mevcut arsamızın yanındaki arsayı Sayın Valimiz Davut Gül'den talep ettik. Bu arsaya da yeni bir fabrika kurduk, üretim hatlarımızı hazırlıyoruz. Buraya eğitime gelen yeni personellerimizi de yeni fabrikamızda çalıştıracağız." açıklamasında bulundu.

İŞKUR İl Müdürü Hikmet Canpolat ise kursiyerlerin yaklaşık 5.5 ay eğitim alacağını aktardı.