ESTAŞ, ilave fabrikasıyla üretim kapasitesini artıracak
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ESTAŞ, ilave fabrikasıyla üretim kapasitesini artıracak

ESTAŞ, ilave fabrikasıyla üretim kapasitesini artıracak
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Ekonomi

Yurt içi ve yurt dışında 16 araç üreticisine satış yapan, 46 ülkeye ihracat gerçekleştiren Türkiye'nin en büyük kam mili üreticilerinden ESTAŞ'ın Sivas'ta ilave fabrikasının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Yurt içi ve yurt dışında 16 araç üreticisine satış yapan, 46 ülkeye ihracat gerçekleştiren Türkiye'nin en büyük kam mili üreticilerinden ESTAŞ'ın Sivas'ta ilave fabrikasının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dünyaca tanınan markaların ağır vasıta araçları, otomobil, lokomotif ve gemi jeneratör motorları için eksantrik mili üreterek, ABD, Fransa, Almanya'nın da aralarında bulunduğu 46 ülkeye ihracat gerçekleştiren ESTAŞ, büyümeye devam ediyor.

Talaşlı imalat, döküm, Ar-Ge ve medikal sektöründe 112 bin metrekare alanda 1100 personelle hizmet veren ESTAŞ, kapasite artırımına yönelik ek fabrikanın yapımına başladı.

Programda konuşan Vali Salih Ayhan, ESTAŞ'ın Sivas'ın marka değerlerinden biri olduğunu belirtti.

ESTAŞ'ın mevcut ve yeni sektörlerde gerçekleştirdiği ilave yatırımlarla kentin üretim ve istihdamına katkı sağlamaya devam ettiğini vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda ESTAŞ Eldiven Fabrikası'nın temelini atmıştık. Bugün ise ESTAŞ'ın dünya genelinde bir marka olduğu kam mili alanında ilave fabrikasının temel atma töreni için tekrar bir aradayız. Dünya genelinde salgına bağlı çok ciddi bir ekonomik daralma olduğunu görüyoruz. Ülke olarak bu krizi üretim ve istihdamdan taviz vermeyen bir anlayış ile fırsata çevirmek için önemli bir mücadele ortaya koyuyoruz. Sadece salgın döneminde ilimizde temel attığımız ve üretime geçen fabrikalarımızı gördüğümüzde 'Sivas olarak üretim ve istihdamda biz de varız' diyoruz."

ESTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Timuçin de beşinci fabrikanın temelini attıklarını aktararak, "5 fabrikadan 2'si şu an seri üretim yapmakta, yaklaşık 300 personelimiz çalışmakta. Diğeri yüzde 90 tamamladı. İnşallah birkaç aya hizmete girecek. 1 ay önce temelini attığımız fabrikanın da inşaatı yüzde 25'e ulaştı. Burayı da çok hızlı bir şekilde bitirmeyi arzu ediyoruz. Üretim kapasitemizi arttıracağız." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Ayhan ve beraberindekiler yeni fabrikanın temelini attı.

ESTAŞ, ilave fabrikasıyla üretim kapasitesini artıracak
ESTAŞ, ilave fabrikasıyla üretim kapasitesini artıracak
ESTAŞ, ilave fabrikasıyla üretim kapasitesini artıracak
ESTAŞ, ilave fabrikasıyla üretim kapasitesini artıracak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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ESTAŞ, ilave fabrikasıyla üretim kapasitesini artıracak - Haberler Ekonomi
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