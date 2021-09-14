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Eşsiz Turuş Kaya Mezarları temizlenmeye başladı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Arslantaş - Haberler | Kültür Sanat

Eşsiz Turuş Kaya Mezarları temizlenmeye başladı Temizleme çalışmaları başlayan Turuş Kaya Mezarları turizme kazandırılacak Adıyaman'daki binlerce yıllık Turuş Kaya Mezarlarını turizme kazandırılmak için temizleme çalışmaları başlatıldı.

Eşsiz Turuş Kaya Mezarları temizlenmeye başladı

Temizleme çalışmaları başlayan Turuş Kaya Mezarları turizme kazandırılacak

ADIYAMAN - Adıyaman'daki binlerce yıllık Turuş Kaya Mezarlarını turizme kazandırılmak için temizleme çalışmaları başlatıldı.

Tarihi ve turistik alanların çokluğu nedeniyle 'açık hava müzesi' olarak bilinen Adıyaman'da bir tarih daha canlanıyor. Kommagene Canlandırma Projesi kapsamında, Turuş (Kuyulu) Kaya Mezarları turizme kazandırılacak. Birbirinden güzel ve eşşiz 60 adet kaya mezarlarının bulunduğu Turuş Kaya Mezarlarında temizleme çalışmaları başlatıldı.

Kaya mezarlarının her odasında değişik mimari ve farklı kabartmalar, bezemeler, bukranyumlar yer alıyor. Kaya mezarların Roma ve Bizans döneminde kullanıldığı biliniyor.

Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından yürütülen temizleme çalışmalarının 15 gün süreceği ve 60 mezarın temizlenerek, Karşılama Merkezi ile birlikte turizme kazandırılacağı öğrenildi. Turuş Kaya Mezarlarının içerisindeki taş ve toprak yığınlarından dolayı ziyaret edilemiyordu.

Burada ki mezarların farklı olduğuna dikkat çeken Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Turizme kazandırılma noktasında burada temizlik çalışmaları yapılıyor. Bu temizlik çalışmaları sonucunda yağmur sularının mezarlara girmesini engellemek için üstte drenaj sistemi yapılıyor. Kommagene Canlandırma Projesi kapsamında burada karşılama merkezi yapılıyor. Odalarında temizlenmesiyle beraber bu karşılama merkezi biraz daha anlam kazanmış olacak.

Burada ki oda mezarların özelliği Perre Antik Kenttekinden farklı olarak her odada değişik bir mimari yapısın olmasıdır. Bitkisel bezeme, çeşitli çömlek bezemelerinin ve bukranyumların olduğu bir oda mezar içerisindeyiz. M.Ö. 3. Yüzyılda yani Roma Döneminde kullanılmış fakat daha sonra 1999 yılında yapılmış olan kazılar sonucunda Bizans Dönemine ait kandillerde bulunmuştur. Yaklaşık 60 tane oda mezarın varlığı tespit edildi. Bu oda mezarların yapacağımız 15 günlük kazılar sonucunda temizlenip turizme sunulması düşünülmektedir" dedi.

Temizleme çalışmalarının başındaki Adıyaman Müze Müdürlüğü Arkeoloğu Mustafa Çelik ise, "Bulunduğumuz konum tarihsel süreçte, M.Ö. 3 binlerde yerleşim görmüş. Ciddi anlamda kültür potansiyeli çok yüksek olan bir bölgedir. Burada büyük tümülüs, küçük tümülüs var. Çevrede yaptığımız incelemelerde çok sayıda farklı dönemlere ait kültür varlıkları ile karşılaşıyoruz. Adeta bir açık hava müzesi olan Adıyaman'da, bu bölgeyi de turizme kazandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Eşsiz Turuş Kaya Mezarları temizlenmeye başladı

Eşsiz Turuş Kaya Mezarları temizlenmeye başladı

Eşsiz Turuş Kaya Mezarları temizlenmeye başladı

Eşsiz Turuş Kaya Mezarları temizlenmeye başladı
İhlas Haber Ajansı / Ahmet Arslantaş - Son Dakika Haberleri
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