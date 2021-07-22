Eşsiz manzarayı seyretmek için 625 merdiven basamağı çıkıyorlar
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Eşsiz manzarayı seyretmek için 625 merdiven basamağı çıkıyorlar

Eşsiz manzarayı seyretmek için 625 merdiven basamağı çıkıyorlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Anadolu'nun en yüksek kalelerinden birisi olan 226 metre yükseklikteki tarihi Karahisar Kalesi, 9 günlük bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

Anadolu'nun en yüksek kalelerinden birisi olan 226 metre yükseklikteki tarihi Karahisar Kalesi, 9 günlük bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Kentin eşsiz manzarasını izlemek için 625 basamağı çıkan vatandaşlar ise manzarayı görünce adeta yorgunluklarını unutuyor.

Kurban Bayramı tatili için özellikle şehir dışından gelen yerli turistler, Afyonkarahisar ile bağdaşlaşan tarihi Karahisar Kalesi'ne çıkmak için adeta birbirleri ile yarıştılar. 226 metre yüksekliği ile Anadolu'nun en yüksek kalelerinden biri olma özelliği taşıyan Karahisar Kalesi, normalleşme sürecindeki uzun bayram tatilinde turistlerin adeta gözdesi oldu. 9 günlük bayram tatilinde ziyaretçiler, 625 merdiven basamağı çıkarak kaleye ulaşıyor. Kaleye ulaşan misafirler, 226 metre yükseklikten kentin seyrine doyumsuz manzarasını izliyor. Kentin tam ortasında olan ve şehrin bakılan her noktasından görülebilen kale yüzyıllara meydan okumaya devam ederken, kente gelen ziyaretçilerin de anında dikkatini çekmeyi başarıyor.

Afyonkarahisar Kalesi, MÖ. 1350 yılında Hitit İmparatoru II. Murşil zamanında Arzava Seferi'nde müstahkem mevki olarak kullanıldı ve "Hapanuva" adını aldı. Kale, Bizans ve Selçuklular zamanlarında da önemli çarpışmalara sahne oldu. Kalenin zirvesinde M.Ö.1200-700 tarihleri arasında Anadolu'da yaşamış olan Frigler dönemine ait kültür izlerine rastlanıyor. Surları Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat zamanında kale dizdarı olan Mimar Bedrettin Gevhertaş tarafından 1235 yılında onarıldı, ayrıca kaleye küçük bir mescit ile yanına saray yaptırıldı. 1573'te Osmanlı Sultanı II. Selim'in emriyle Mahmut Bey tarafından burçları, sarnıçları ve kulesi tekrar onarıldı. - AFYONKARAHİSAR

Eşsiz manzarayı seyretmek için 625 merdiven basamağı çıkıyorlar
Eşsiz manzarayı seyretmek için 625 merdiven basamağı çıkıyorlar
Eşsiz manzarayı seyretmek için 625 merdiven basamağı çıkıyorlar
Eşsiz manzarayı seyretmek için 625 merdiven basamağı çıkıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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